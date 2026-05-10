Глава МИД: Украина готова содействовать защите воздушного пространства стран Балтии

Украина официально подтвердила готовность привлечь своих специалистов для защиты воздушного пространства Латвии, Финляндии и других стран Балтии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передают местные СМИ.

"Наша цель - обеспечить максимальную безопасность Латвии, других стран Балтии и Финляндии. Во-первых, путем эффективного противодействия российской агрессии. Во-вторых, путем содействия усилению защиты воздушного пространства наших друзей", - подчеркнул министр.

Он также добавил, что Украина «готова к непосредственному взаимодействию, чтобы предотвращать подобные провокации в будущем».

По словам главы МИД, расследование недавних случаев падения беспилотников в Латвии «подтвердило вмешательство РФ».

Сибига заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «намеренно отвлекают украинские дроны от их целей на территории России, направляя их в сторону соседних государств».

Сибига отметил, что уже провел обсуждение этой ситуации с латвийской коллегой Байбой Браже.