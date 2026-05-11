Глава МИД: Украина готова открыть новую страницу в отношениях с Грузией

Abdulrahman Yusupov, Ekip
11 Май 2026•Обновить: 11 Май 2026
Украина готова к конструктивному диалогу с Грузией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передают украинские СМИ.
По его словам, это решение было принято после встречи лидеров двух стран в рамках саммита Европейского политического сообщества в Ереване.
«Украина готова открыть новую страницу отношений с Грузией и продолжить конструктивный диалог после встречи лидеров в Ереване", -сказал Сибига журналистам перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на европейский саммит в Ереване в начале мая провел двустороннюю встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, что он назвал важным сигналом для возобновления диалога.