Глава МИД Узбекистана: Ташкент выступает за расширение диалога между Центральной и Юго-Восточной Азией Бахтиёр Саидов провел переговоры с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном

Узбекистан заинтересован в расширении диалога между Центральной и Юго-Восточной Азией.



Об этом заявил глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов по итогам переговоров с министром иностранных дел Республики Сингапур Вивианом Балакришнаном.



«Прежде всего выразили признательность сингапурской стороне за теплый прием и искреннее гостеприимство, оказанные нашей делегации»,- написал глава узбекской дипломатии в Telegram-канале.



По словам Саидова, с удовлетворением отмечено, что отношения между Узбекистаном и Сингапуром последовательно укрепляются на основе взаимного уважения, доверия и общности интересов.



Обсуждены перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, стимулирования взаимодействия между деловыми кругами и увеличения числа совместных проектов, отметил министр.



Особое внимание уделили продолжению диалога на высшем уровне, подготовке к достойному празднованию 30-летия установления дипломатических отношений в 2027 году, а также формированию повестки визитов различного уровня, сообщил глава МИД Узбекистана.



Также, по его словам, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. «Подчеркнули нашу заинтересованность в расширении диалога между Центральной и Юго-Восточной Азией, укреплении практического сотрудничества с АСЕАН и углублении партнерства в рамках многосторонней дипломатии»,- добавил Саидов.

Встреча с премьер-министром Сингапура

Саидов также сообщил о встрече с премьер-министром Республики Сингапур Е.П. Лоуренсом Вонгом. «Отметили общность целей Узбекистана и Сингапура в вопросах экономического развития, эффективного государственного управления, инноваций и инвестиций в человеческий капитал»,- следует из публикации в Telegram-канале.



Подчеркнули, что сингапурская модель развития и опыт формирования государственных институтов во многом созвучны масштабным реформам, реализуемым в Узбекистане, отметил министр.



«В этой связи обменялись мнениями о расширении практического сотрудничества в сферах образования, цифровой трансформации, финансов, инноваций и современного государственного управления. Убеждены, сегодняшние переговоры станут прочной основой для дальнейшего укрепления двусторонних отношений и их наполнения новым содержанием», - добавил глава узбекской дипломатии.