Хакан Фидан ответил на вопросы журналистов на железнодорожном вокзале польского города Пшемысль перед поездкой в Украину

Глава МИД: Турция стремится к прекращению конфликта РФ и Украины Хакан Фидан ответил на вопросы журналистов на железнодорожном вокзале польского города Пшемысль перед поездкой в Украину

Турция прилагает активные усилия, направленные на прекращение конфликта между РФ и Украиной. Об этом зааявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, отвечая на вопросы журналистов на железнодорожном вокзале польского города Пшемысль перед поездкой в Украину.

Глава дипведомства сообщил, что поездка в Киев на поезде займет около 10 часов. Он пояснил, что из-за закрытого воздушного пространства поездки в Украину и обратно осуществляются железнодорожным транспортом.

Министр напомнил, что в прошлом месяце посетил Москву, где передал послания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, в ходе встреч с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым турецкая сторона ознакомилась с позицией Москвы относительно ситуации вокруг Украины.

Хакан Фидан также напомнил о визите президента США Дональда Трампа в Турцию и проведении саммита НАТО в Анкаре.

Глава МИД сообщил, что представлял президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на недавнем саммите лидеров «Коалиции желающих» по Украине, состоявшемся в Париже. Он подчеркнул, что украинский кризис остается в центре международной повестки и по нему продолжается регулярный обмен мнениями.

По его словам, в Европе существуют два различных подхода к этой проблеме. «Есть два отдельных направления: как поддерживать военные усилия и как остановить войну. Турция в большей степени сфокусирована на том, как положить конец войне», - сказал министр.

Фидан сообщил, что в ходе визита в Киев проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим украинским коллегой Андреем Сибигой, а также передаст послания президента Эрдогана.

Глава турецкой дипломатии напомнил о посреднических усилиях Анкары в урегулировании российско-украинского конфликта. «В прошлом году мы принимали в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной. До этого Турция предпринимала различные посреднические усилия и содействовала проведению встреч. Было достигнуто зерновое соглашение, которое в тот период позволило обеспечить безопасность судоходства в Черном море. Сегодняшние усилия опираются на весь этот накопленный опыт. Уверен, что мой визит внесет позитивный вклад в

FETÖ продолжает деструктивную деятельность против государства

Глава МИД также коснулся темы 10-й годовщины попытки государственного переворота, предпринятой в Турции 15 июля 2016 года террористической организацией FETÖ.

В Турции в среду, 15 июля, отмечают День демократии и национального единства. Государственный праздник был учрежден в память о гражданах, погибших при отражении попытки государственного переворота, организованной в ночь с 15 на 16 июля 2016 года сторонниками террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

По словам министра, FETÖ продолжает деструктивную деятельность против государства, несмотря на «истечение своего срока годности». «FETÖ - структура, срок годности которой уже истек. Несмотря на это, она продолжает борьбу против государства и избранных народом руководителей. При этом организация сотрудничает с нечистоплотными международными центрами силы. Это, безусловно, постыдно», - сказал глава МИД.

Он отметил, что после событий 15 июля «государство и народ Турции фактически вступили в новую борьбу за освобождение». «Это был период, когда мы нанесли серьезный удар по террористическим сетям внутри страны и за ее пределами, прежде всего по FETÖ. Мы стали свидетелями того, как государство, очищенное от FETÖ, стремительно вернулось к своим основополагающим принципам и стало выполнять свои обязанности по служению народу», - сказал министр.

Министр подчеркнул, что твердая воля турецкого народа, проявленная при лидерстве президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сыграла ключевую роль в очищении государственной системы страны от FETÖ.

«Надеюсь, принимаемые нами меры и осуществляемые преобразования не позволят подобным структурам вновь проникнуть в систему - ни сегодня, ни в будущем. Все наши усилия направлены именно на это», - заявил он.

По словам Фидана, Анкара прилагает неустанные усилия для того, чтобы положить конец «противоправной, шпионской и подрывной» деятельности, проводимой FETÖ против Турции в странах своего присутствия.

Хакан Фидан выразил уверенность, что «Турция, ее народ и государство, опираясь на свою историческую и стратегическую культуру, продолжат успешно противостоять FETÖ и любым подобным угрозам в будущем».