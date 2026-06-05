Глава МИД: Турция стремится к долгосрочному урегулированию проблемы мусульман-рохинья Хакан Фидан выступил на совместной пресс-конференции с коллегой из Бангладеш Халилуром Рахманом

Турция взаимодействует с соответствующими странами региона и организациями для поиска прочного и справедливого решения проблемы мусульман-рохинья. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Бангладеш Халилуром Рахманом в Дакке.

По его словам, Анкара прилагает активные усилия, чтобы кризисная ситуация вокруг общины рохинья оставалась в повестке дня международного сообщества.Фидан также отметил, что на фоне обострения глобальных вызовов на Бангладеш ложится «гуманитарное бремя».

«Трагедия, которую переживают мусульмане-рохинья, к сожалению, продолжается. Я хочу вновь подчеркнуть, что Бангладеш, который на протяжении многих лет предоставляет на своей территории приют более миллиону рохинья, демонстрирует историческую самоотверженность во имя всего человечества. Мы действуем в солидарности и координации с соответствующими соседними странами и организациями с целью найти долгосрочное и справедливое решение проблемы рохинья. Турция, также прилагает значительные усилия, чтобы этот кризис оставался в повестке дня международного сообщества»,-сказал, в частности, он.

Глава турецкой дипломатии поздравил Халилура Рахмана с избранием председателем 81-й сессии ГА ООН. Он назвал это событие подтверждением авторитета Бангладеш на международной арене.

Хакан Фидан отметил, что интенсивные контакты между Бангладеш и Турцией еще больше углубили связи между двумя странами и убедительно продемонстрировали общее стремление сторон к изучению новых областей для сотрудничества и выводу его на еще более высокий уровень.

Дипломат сообщил, что главы МИД двух стран в числе прочего обсудили вопрос увеличения объема двустороннего товарооборота, который в настоящее время составляет 1,3 млрд долларов, до 2 млрд долларов.

Министр добавил, что в рамках визита в Бангладеш планирует посетить лагеря беженцев в Кокс-Базаре, где проживают мусульмане-рохинья, гуманитарной деятельностью, осуществляемой в лагерях Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA), Управлением по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), Турецким Красным Полумесяцем, Фондом религиозных дел Турции и Министерством здравоохранения страны. Также планируется посещение турецкого полевого госпиталя.

Он подчеркнул, что обеспечение стабильности, безопасности, мира и процветания в регионе является одним из ключевых приоритетов внешней политики Турции. «Сегодня региональные конфликты оказывают беспрецедентное влияние на глобальную динамику. Тенденция к эскалации существующих конфликтов и нестабильности и их распространению на более широкие географические пространства вызывает у всех нас глубокую озабоченность»,-пояснил министр.

Дипломат подчеркнул, что приоритетом для международного сообщества должно стать прекращение агрессивных действий со стороны Израиля и устранение военной угроз в регионе.Хакан Фидан указал, что атаки США и Израиля на Иран повлекли негативные последствия не только на региона, но и для всего мира. При этом он приветствовал прогресс, достигнутый в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Дипломат выразил надежду, консультации сторон принесут конкретные результаты и подготовят почву для установления прочного мира и стабильности.

Глава МИД Турции акцентировал, что «обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе и возвращение к довоенной ситуации необходимо для мировой экономики, энергетики и безопасности».

Турецкий министр констатировал активизацию дипломатических усилий на фоне осознания того, что существующие разногласия могут быть урегулированы только путем диалога.