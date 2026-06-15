Глава МИД: Турция продолжит поддерживать инициативы, направленные на установление мира в регионе

Can Efesoy, Elmira Ekberova
15 Июня 2026•Обновить: 15 Июня 2026
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что приветствует соглашение, достигнутое между США и Ираном с целью прекращения войны.
В публикации в социальной сети Nsocial Фидан прокомментировал достигнутые между Вашингтоном и Тегераном договоренности.
«Мы приветствуем соглашение, достигнутое между США и Ираном с целью прекращения войны. Данное соглашение является важным этапом на пути к установлению прочного мира и стабильности в регионе», — отметил глава турецкой дипломатии.
Фидан выразил надежду, что последующие переговоры также будут продолжены в конструктивном ключе.
Он поздравил стороны, сделавшие этот важный шаг, а также Пакистан и Катар, выступившие посредниками, и другие страны, внесшие вклад в процесс.
«Для предотвращения попыток саботировать достигнутые договоренности, а также для сохранения регионального мира и безопасности крайне важно, чтобы все заинтересованные государства проявляли здравомыслие и ответственную позицию», — подчеркнул министр.
«Турция под руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана с самого начала оказывала этому процессу значительную поддержку и приложила большие усилия. Мы продолжим последовательно поддерживать все инициативы, направленные на установление мира, спокойствия и стабильности в регионе».