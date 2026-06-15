Фидан приветствовал соглашение между США и Ираном о прекращении войны

Глава МИД: Турция продолжит поддерживать инициативы, направленные на установление мира в регионе Фидан приветствовал соглашение между США и Ираном о прекращении войны

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что приветствует соглашение, достигнутое между США и Ираном с целью прекращения войны.

В публикации в социальной сети Nsocial Фидан прокомментировал достигнутые между Вашингтоном и Тегераном договоренности.

«Мы приветствуем соглашение, достигнутое между США и Ираном с целью прекращения войны. Данное соглашение является важным этапом на пути к установлению прочного мира и стабильности в регионе», — отметил глава турецкой дипломатии.

Фидан выразил надежду, что последующие переговоры также будут продолжены в конструктивном ключе.

Он поздравил стороны, сделавшие этот важный шаг, а также Пакистан и Катар, выступившие посредниками, и другие страны, внесшие вклад в процесс.

«Для предотвращения попыток саботировать достигнутые договоренности, а также для сохранения регионального мира и безопасности крайне важно, чтобы все заинтересованные государства проявляли здравомыслие и ответственную позицию», — подчеркнул министр.

«Турция под руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана с самого начала оказывала этому процессу значительную поддержку и приложила большие усилия. Мы продолжим последовательно поддерживать все инициативы, направленные на установление мира, спокойствия и стабильности в регионе».