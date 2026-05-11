Глава МИД Турции 12 мая посетит Катар В ходе переговоров Хакан Фидан обсудит ход подготовки к 12-му заседанию Высшего стратегического комитета, которое планируется провести в этом году в Турции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во вторник, 12 мая посетит Катар, где проведет ряд встреч.



По информации из источников в МИД, Фидан завтра направится в Катар.

В ходе переговоров Фидан обсудит ход подготовки к 12-му заседанию Высшего стратегического комитета, которое планируется провести в этом году в Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана и эмира Катара Тамима бин Хамеда Аль Сани, подтвердит поддержку Турции в связи с нападениями на Катар в марте и апреле. Ожидается, что он выразит понимание озабоченности Турции по поводу восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе и подчеркнет, что это имеет решающее значение с точки зрения региональной безопасности и экономической стабильности.



Глава МИД Турции подчеркнет, что текущие события в регионе вновь свидетельствуют о растущей значимости сотрудничества в военной и оборонной сферах, а также укажет на то, что совместные усилия в области интеграции имеют стратегическое значение для региональной стабильности, аиболее неотложной приоритетной задачей является окончательное урегулирование конфликта в Персидском заливе. Он обменяется мнениями о дипломатических инициативах, предпринимаемых в этом направлении.



Хакан Фидан отметит необходимость укрепления совместных усилий на основе региональной ответственности за решение проблем и конфликтов в регионе, в первую очередь связанных с дестабилизирующей деятельностью Израиля . Он также подчеркнет важность привлечения внимания международного сообщества к незаконным действиям Израиля в секторе Газа и на Западном берегу и к вызванной ими гуманитарной катастрофе с еще большей силой, чем когда-либо.



Хакан Фидан призовет на необходимость проявлять бдительность в связи с политикой правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, направленной на подрыв мирных усилий. Он также подчеркнет, что сохранение суверенитета и территориальной целостности Ливана в условиях израильских атак имеет важное значение для предотвращения дальнейшего усугубления нестабильности в регионе.

Отношения между Турцией и Катаром



Отношения между Турцией и Катаром находятся на исключительно высоком уровне, а стратегическое партнерство, установленное между двумя странами в 2014 году, углубляется во всех сферах.



Высший стратегический комитет, являющийся высшим институциональным органом в отношениях между Турцией и Катаром, с 2015 года проводится ежегодно под председательством президента Эрдогана и эмира Катара шейха Тамима бин Хамеда Аль Сани поочередно в обеих странах.



По итогам 11 заседаний, состоявшихся на сегодняшний день, было подписано в общей сложности 115 соглашений, охватывающих различные сферы двустороннего сотрудничества, а объем торговли между Турцией и Катаром в 2025 году составил 1,15 млрд долларов.



В дальнейшем планируется увеличить объем двусторонней торговли до 5 миллиардов долларов. 1 августа 2025 года между двумя странами вступило в силу «Соглашение о торговом и экономическом партнерстве».