Встреча прошла на полях 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО в Анкаре

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с венгерской коллегой Анитой Орбан Встреча прошла на полях 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО в Анкаре

Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился с вице-премьером и министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан.

Об этом в среду, 8 июля сообщается на странице МИД Турции в социальной сети турецкой платформы NSosyal.

Переговоры прошли на полях 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО в Анкаре.

Саммит НАТО в Анкаре

В столице Турции во вторник, 7 июля стартовал 36-й саммит глав государств и правительств стран-членов НАТО.

Лидеры 32 стран, включая президента США Дональда Трампа, в течение двух дней обсудят вопросы евроатлантической безопасности, укрепления оборонного потенциала, оборонных расходов и другие ключевые вызовы.

В первый день саммита 7 июля прошел Форум оборонной промышленности НАТО, на котором представители правительств и ведущих компаний обсудили увеличение производственных мощностей, инвестиции в оборонный сектор и совместные проекты в области вооружений.

Второй день ⁠36-го саммита НАТО в Анкаре проходит в среду, 8 июля 2026 года. Это центральный день мероприятия, в рамках которого в Президентском комплексе проводятся главные рабочие сессии глав государств и правительств 32 стран-членов альянса и приглашенных партнеров.

