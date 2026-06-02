Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Индонезию с официальным визитом В повестке переговоров рядвопросом, в том числе расширение торговли, оборонное сотрудничество и координация по Газе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан завтра совершит официальный визит в Индонезию.

По данным источников в МИД Турции, в ходе визита Фидан обсудит шаги по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества во всех сферах в рамках политической воли, выраженной на уровне лидеров.

Ожидается, что он подчеркнет необходимость углубления партнерства в таких областях, как инфраструктура, энергетика, транспорт, цифровизация, искусственный интеллект, высокие технологии и халяльная продукция, с целью увеличения товарооборота между странами до 10 млрд долларов.

Также министр, как ожидается, рассмотрит текущие проекты в оборонной промышленности и перспективы дальнейшего сотрудничества.

В ходе переговоров Фидан подтвердит, что Турция и Индонезия, которые поддерживают тесные консультации по ситуации в Газе, продолжат совместные усилия по достижению справедливого и устойчивого мира в Палестине. Он также, как ожидается, подчеркнет необходимость скоординированных действий международного сообщества в ответ на нарушения Израилем режима прекращения огня в Газе, провокации в Западном берегу и Восточном Иерусалиме, а также расширение его присутствия в Ливане.

Стороны также обменяются мнениями по международным и региональным вопросам, включая ситуацию вокруг Ирана и Ормузского пролива, Сирию, войну между Россией и Украиной, а также кризисы в Сомали, Судане и Ливии и вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, будет обсуждаться сотрудничество двух стран в рамках ООН, G20, Организации исламского сотрудничества, ASEAN, MIKTA и D-8.

Отмечается, что Фидан ранее сопровождал президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время визита в Индонезию 11–12 февраля 2025 года.

Дипломатические отношения между Турцией и Индонезией установлены в 1950 году и в 2011 году повышены до уровня стратегического партнерства. В 2022 году был создан механизм Высшего совета стратегического сотрудничества.

Первое заседание совета прошло 12 февраля 2025 года в Индонезии, следующее запланировано на 2027 год в Турции. Перед ним предусмотрены подготовительные встречи на уровне глав МИД в формате «Группы совместного стратегического планирования».

Первое заседание формата «2+2» (главы МИД и министры обороны Турции и Индонезии) состоялось в Анкаре 9 января 2026 года.

Товарооборот между странами в прошлом году превысил 2,5 млрд долларов, а цель — довести его до 10 млрд долларов.