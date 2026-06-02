Глава МИД Турции: Трамп планирует принять участие в саммите НАТО в Анкаре

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что президент США Дональд Трамп планирует принять участие в саммите НАТО, который пройдет в Анкаре 7–8 июля.

В интервью Bloomberg TV во время визита в Сингапур Фидан, отвечая на вопрос об участии Трампа в саммите, сказал: «Насколько нам известно, да, он планирует приехать».

По словам главы турецкой дипломатии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз беседовал по телефону с Трампом в прошлом месяце, и во время каждого разговора американский лидер подтверждал свое намерение посетить саммит.

Фидан подчеркнул, что, несмотря на политическую риторику, Соединенные Штаты сохраняют приверженность Североатлантическому альянсу и не демонстрируют признаков намерения реализовать предупреждения о возможном выходе из НАТО.

«США постоянно оказывают давление на союзников, требуя увеличить оборонные расходы и взять на себя большую ответственность за собственную безопасность. Европейцы услышали этот сигнал и уже начали повышать оборонные бюджеты в рамках НАТО. Когда лидеры соберутся вместе, мы оценим достигнутый прогресс», — отметил министр.

Говоря о переговорах между США и Ираном, Фидан подтвердил поддержку Турцией этого процесса и заявил, что обе стороны предпринимают «искренние» усилия для продления режима прекращения огня.

При этом он предупредил, что продолжающиеся атаки израильской армии на позиции «Хезболлы» на юге Ливана, несмотря на перемирие, представляют собой «существенный риск», способный сорвать переговорный процесс.

«Я уверен, что американцы и иранцы искренни. Они хотят сохранения режима прекращения огня и открытия Ормузского пролива. Однако я не уверен в намерениях Израиля», — заявил Фидан.