Глава МИД Турции совершит официальный визит в Австрию Фидан обсудит с австрийскими властями отношения Турции и Австрии и ключевые международные вопросы

Глава МИД Турции Хакан Фидан 29–30 апреля совершит официальный визит в Австрию.

Согласно информации, полученной из источников в Министерстве иностранных дел Турции, в ходе визита Фидан проведет переговоры с федеральным министром по европейским и международным делам Австрии Беатой Майнл-Райзингер.

Ожидается, что в рамках визита главу турецкого внешнеполитического ведомства примет федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер. Кроме того, Хакан Фида проведет встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, выступит с речью на конференции в Венской дипломатической академии, а также встретится с представителями турецких общественных организаций.

На переговорах главы МИД Турции с представителями австрийских властей будут всесторонне рассмотрены двусторонние отношения между Турцией и Австрией во всех их измерениях — политическом, экономическом, торговом, военном, культурном и гуманитарном.

Стороны обсудят возможности дальнейшего углубления существующего сотрудничества. Особое внимание планируется уделить диверсификации торгово-экономических связей, увеличению объема товарооборота, стимулированию взаимных инвестиций, а также реализации потенциала сотрудничества в стратегически важных сферах, таких как энергетика, цифровизация и оборонная промышленность. Хакан Фидан подчеркнет значимость, которую Турция придает благополучию, процветанию и социальной интеграции турецкой общины в Австрии, и заявит, что защита прав и интересов турецкого населения является приоритетной задачей.



Кроме того, министр намерен подтвердить приверженность Турции перспективе полноправного членства в ЕС в соответствии с видением президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнет необходимость стратегического подхода к отношениям Турция–ЕС, недопустимость использования этих отношений в узких политических целях и заявит, что преодоление нынешних тупиковых ситуаций требует более всеобъемлющего и институционального характера сотрудничества между сторонами.

Глава МИД Турции также планирует заявить австрийским собеседникам, что Анкара продолжит поддерживать усилия, направленные на возвращение сторон российско-украинского конфликта за стол переговоров и завершение конфликта справедливым, прочным и устойчивым миром.

Министр подтвердит решимость Турции продолжит поддержку инициатив по окончательному урегулированию конфликта между Ираном и США, а также подчеркнет глобальную значимость скорейшего восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе и возвращения к статус-кво, существовавшему до начала военных действий.

Кроме того, ожидается, что Фидан привлечет внимание к продолжающимся нарушениям Израилем режима прекращения огня в секторе Газа и действиям, направленным на срыв мирных планов. Глава турецкого дипведомства укажет на то, что правительство Биньямина Нетаньяху поощряет террористическую деятельность незаконных поселенцев на Западном берегу реки Иордан и систематически расширяет оккупацию. Министр подчеркнет, что политика Израиля по оккупации и разрушению угрожает миру и стабильности во всем регионе.

Отношения Турции и Австрии

Отношения между Турцией и Австрией, имеющие многовековую историю и многогранный характер, развиваются в позитивном ключе. В последнее время между высокопоставленными представителями двух стран состоялся ряд встреч, в том числе на полях международных конференций и саммитов.

Федеральный министр по европейским и международным делам Австрии Беата Майнл-Райзингер в последний раз встречалась с министром Фиданом в рамках 5-го Дипломатического форума в Анталье.

Объем двустороннего товарооборота в 2025 году превысил 4,3 млрд долларов, при этом поставлена цель в краткосрочной перспективе довести его до 5 млрд долларов.

Прямые инвестиции Австрии в Турцию за период 2005–2025 годов превысили 11,2 млрд долларов, в то время как инвестиции Турции в Австрию за тот же период составили 887 млн долларов.

Важным связующим звеном между двумя странами является турецкая община в Австрии численностью около 350 тыс. человек, которая считается общим богатством двух стран. В 2025 году Австрию посетили более 563 тыс. туристов из Турции.

Помимо вопросов двусторонних отношений, Турция и Австрия поддерживают тесную координацию и сотрудничество по актуальным региональным и глобальным проблемам, включая вопросы европейской безопасности.

