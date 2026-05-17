Глава МИД Турции совершит визит в Германию 18 мая

Глава МИД Турции Хакан Фидан совершит визит в Германию в понедельник, 18 мая для участия в третьем заседании Механизма стратегического диалога Турция–Германия.

Согласно информации, полученной от источников в турецком внешнеполитическом ведомстве, Фидан проведет в Германии ряд встреч.

В Берлине под сопредседательством Хакана Фидана и министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля состоится Третья встреча Механизма стратегического диалога Турция–Германия. В рамках мероприятия пройдут заседания рабочих групп по темам «Двусторонние отношения», «Отношения Турция–Европейский союз», «Безопасность и оборона» и «Региональные вопросы». По итогам работы групп будут представлены доклады министрам.

В ходе визита Хакан Фидан выразит удовлетворение конструктивной атмосферой в двусторонних отношениях и активизацией диалога, которые сложились благодаря участившимся в последнее время контактам на высоком уровне между Турцией и Германией.

Министр подчеркнет, что Механизм стратегического диалога является полезной платформой для оценки стратегического измерения двусторонних отношений и укрепления сотрудничества и координации между министерствами иностранных дел двух стран. Он также отметит, что предстоящие встречи внесут вклад в дальнейшее развитие двусторонних отношений и углубление существующих сфер сотрудничества.

Хакан Фидан подчеркнет, что турецкая община в Германии является ключевым элементом, укрепляющим гуманитарное измерение турецко-германских отношений, и укажет на важность обеспечения ее спокойствия, безопасности и благополучия. Глава ведомства также обсудит возможности дальнейшего наращивания сильного торгово-экономического партнерства и увеличения взаимных инвестиций.

Министр также заявит о готовности Анкары вывести на новый уровень существующее сотрудничество в сферах высоких технологий, цифровизации и зеленой энергетики. Он отметит, что проведение в ближайшее время Энергетического форума и заседания Совместного комитета по экономике и торговле внесет важный вклад в достижение цели по увеличению объема двусторонней торговли до 60 млрд долларов.

Фидан укажет на значительный потенциал проектов связности, соединяющих Европу через Турцию с Ближним Востоком, Южным Кавказом и Центральной Азией, и проведет обмен мнениями относительно возможных совместных проектов в области военных связей и сотрудничества в оборонной промышленности.

Глава МИД Турции заявит, что в соответствии с договоренностью, достигнутой между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и федеральным канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, проведение в этом году Пятого заседания по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности выведет партнерство в этой области на новый уровень.

Отношения Турции и ЕС

Фидан подчеркнет, что отношения Турция–ЕС должны развиваться на основе всеобъемлющего, институционализированного и многоуровневого подхода к сотрудничеству. Глава турецкой дипломатии укажет на значимость запуска переговоров по обновлению Таможенного союза и возобновления Диалога по визовой либерализации.

Министр отметит, что поддержка Германии в вопросе обновления Таможенного союза имеет критическое значение для раскрытия всего потенциала экономического партнерства между Турцией и Германией. Он также заявит, что европейская стратегия безопасности, игнорирующая стратегический вес, возможности и геополитическое положение Турции, будет неполноценной.

Ближний Восток и Украина

Глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркнет важность обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе и многосторонних усилий по установлению региональной стабильности. Он подтвердит, что Турция продолжит поддерживать усилия по окончательному прекращению войны между Ираном и США.

Министр вновь заявит, что прямые переговоры между Украиной и РФ имеют большое значение для справедливого и устойчивого завершения конфликта, и подтвердит готовность Анкары и в дальнейшем прилагать усилия в координации со всеми заинтересованными сторонами для возобновления диалога между двумя странами.

Фидан подчеркнет, что экспансионистская политика Израиля является главной причиной нестабильности и атмосферы недоверия в регионе. Он укажет на усиливающиеся нарушения режима прекращения огня в Газе со стороны правительства Биньямина Нетаньяху и на политику, направленную на подрыв урегулирования конфликта в соответствии с концепцией двухгосударственного решения.

Министр подчеркнет важность более активной ответственности международного сообщества по обеспечению прочного мира и стабильности в регионе.

Отношения Турции и ФРГ

Турецко-германские отношения, обладающие глубокой исторической основой, развиваются в рамках многоуровневого партнерства, включающего политическое, экономическое, гуманитарное и оборонное измерения, и опираются на прочную основу долгосрочного союзничества в рамках НАТО.

В последние годы взаимные контакты на высоком уровне еще больше укрепили позитивную динамику двусторонних отношений.

Последний визит президента Эрдогана в Германию состоялся 17 ноября 2023 года. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Турцию 5 февраля 2025 года, а федеральный канцлер Фридрих Мерц — 29–30 октября 2025 года.

Хакан Фидан последний раз посещал Германию 28 ноября 2025 года, а его немецкий коллега Йоханн Вадефуль приезжал в Турцию 17 октября 2025 года и 12 марта.

Германия является вторым крупнейшим торговым партнером Турции. Текущий объем двусторонней торговли составляет 52,2 млрд долларов. Две страны нацелены на то, чтобы довести этот показатель до 60 млрд долларов в краткосрочной перспективе.

В период с 2005 по 2025 год немецкие инвестиции в Турцию достигли 13,5 млрд долларов, в то время как прямые инвестиции Турции в Германию превысили 4,7 млрд долларов.

Следующее заседание Совместного комитета по экономике и торговле (JETCO), а также Седьмой Энергетический форум планируется провести 19 июня в Анкаре. В 2025 году Турцию посетили 6,7 млн немецких туристов.

Механизм стратегического диалога Турция–Германия

Механизм стратегического диалога был создан 12 мая 2013 года в Берлине путем подписания Совместной декларации тогдашними министрами иностранных дел двух стран. Целью его создания было придание турецко-германским отношениям институционального и стратегического измерения, а также поддержка процесса вступления Турции в ЕС.

В рамках механизма предусмотрено проведение ежегодных встреч под сопредседательством министров иностранных дел двух стран, а также заседаний профильных рабочих групп экспертов.

Первое заседание в рамках Механизма стратегического диалога состоялось 12 мая 2013 года в Берлине, вторая и последняя на сегодняшний день — 19–20 июня 2014 года в Стамбуле.

На фоне активизации взаимных двусторонних визитов сформировалась общая воля к возобновлению работы Механизма стратегического диалога. 30 октября 2025 года в Анкаре на совместной пресс-конференции президента Реджепа Тайипа Эрдогана и федерального канцлера Фридриха Мерца было объявлено о решении возобновить работу Механизма стратегического диалога.

