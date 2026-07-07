Глава МИД Турции: Саммит в Анкаре задаст ориентиры для адаптации структур НАТО к реалиям современного мира Хакан Фидан опубликовал заявление по случаю начала 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО

Саммит НАТО в Анкаре станет ориентиром для адаптации структур Альянса к реалиям современного мира.

Об этом глава МИД Турции Хакан Фидан написал в социальной сети американской компании Х во вторник, 7 июля в связи с началом в Анкаре 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО.

Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что в Анкаре все готово, и Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана готова принять делегации стран-союзниц в этот судьбоносный момент, когда определяются контуры дальнейшего развития организации.

Решения, которые будут приняты в Анкаре, не только позволят решить текущие задачи, но и зададут вектор развития евроатлантической архитектуры безопасности на долгосрочную перспективу, подчеркнул Хакан Фидан.

«Коллективная оборона по-прежнему составляет суть НАТО, однако стратегическая обстановка меняется. Угрозы приобретают многосферный характер, становятся все более стремительными и сложными, и прежние критерии уже не в полной мере отвечают этой новой реальности. Сегодня на первый план выходят конкретные результаты - развертываемый потенциал, промышленные мощности и оперативная готовность», - привлек внимание министр.

Фидан отметил, что крайне важно, чтобы Европа вносила более весомый вклад в общие усилия, однако ограничения, налагаемые на оборонно-промышленное сотрудничество, подрывают эффективность взаимодействия и замедляют процесс принятия решений.

«Эти ограничения превратились в стратегическое бремя. Европейские оборонные инициативы должны в полной мере охватывать всех союзников по НАТО. Главный вопрос заключается не только в том, как нам реагировать, но и в том, как нам организовать взаимодействие с учетом сегодняшних реалий. Саммит в Анкаре послужит ориентиром для приведения структур Альянса в соответствие с вызовами современного мира. Цель Турции остается неизменной — построение более последовательного, более дееспособного и более устойчивого НАТО»,- добавил глава ведомства.​​​​​​​

