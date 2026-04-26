Глава МИД Турции провел телефонный разговор с посредниками США

Состоялся обмен мнениями о ходе переговоров между США и Ираном

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с посредниками США.

Об этом в воскресенье, 26 апреля сообщили источники в турецком внешнеполитическом ведомстве.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг переговоров между США и Ираном.

Президент США Дональд Трамп 21 апреля сообщил о продлении двухнедельного перемирия с Ираном, достигнутого после почти двухмесячной эскалации в регионе Персидского залива, начавшейся 28 февраля.

Глава Белого дома 25 апреля сообщил, что его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не полетят в Пакистан на переговоры с Ираном. Глава Белого дома заявил, что «нечего лететь 18 часов, чтобы сидеть и говорить ни о чем».

