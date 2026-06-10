Глава МИД Турции провел серию встреч в Софии

Mehmet Şah Yılmaz, Olga Keskin
10 Июня 2026•Обновить: 10 Июня 2026
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел ряд встреч в рамках визита в Софию, столицу Болгарии.
Согласно информации, полученной из дипломатических источников, Хакан Фидан посетил Высший исламский институт Софии, где провел встречу с руководством Главного муфтията Болгарии и региональными муфтиями.
Министр также осмотрел совместное здание Высшего исламского института Софии и Софийского духовного училища, ознакомился с его деятельностью и инфраструктурой.
Кроме того, Хакан Фидан выступил на церемонии вручения дипломов выпускникам Высшего исламского института Софии 2025–2026 учебного года.