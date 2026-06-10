Глава МИД Турции провел серию встреч в Софии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел ряд встреч в рамках визита в Софию, столицу Болгарии.



Согласно информации, полученной из дипломатических источников, Хакан Фидан посетил Высший исламский институт Софии, где провел встречу с руководством Главного муфтията Болгарии и региональными муфтиями.



Министр также осмотрел совместное здание Высшего исламского института Софии и Софийского духовного училища, ознакомился с его деятельностью и инфраструктурой.



Кроме того, Хакан Фидан выступил на церемонии вручения дипломов выпускникам Высшего исламского института Софии 2025–2026 учебного года.