Глава МИД Турции провел переговоры с секретарем Совбеза РФ

Sümeyye Dilara Dinçer, Olga Keskin
17 Июня 2026•Обновить: 17 Июня 2026
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в рамках визита в Россию провел встречу с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.
Как сообщили источники в Министерстве иностранных дел Турции, Хакан Фидан провел переговоры с Шойгу в Москве.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан находится с визитом в РФ с 16 по 17 июня.
Сообщается, что президент России Владимир Путин проведет встречу с главой МИД Турции в Казани 17 июня.