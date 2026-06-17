Хакан Фидан встретился с Сергеем Шойгу в Москве

Глава МИД Турции провел переговоры с секретарем Совбеза РФ Хакан Фидан встретился с Сергеем Шойгу в Москве

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в рамках визита в Россию провел встречу с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

Как сообщили источники в Министерстве иностранных дел Турции, Хакан Фидан провел переговоры с Шойгу в Москве.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан находится с визитом в РФ с 16 по 17 июня.

Сообщается, что президент России Владимир Путин проведет встречу с главой МИД Турции в Казани 17 июня.