Глава МИД Турции примет участие в саммите ПСЮВЕ в Софии Хакан Фидан будет представлять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в Саммите глав государств и правительств Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе (ПСЮВЕ), который состоится завтра в столице Болгарии Софии. Фидан будет представлять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщили источники в МИД Турции, саммит пройдет под девизом: «Укрепление регионального единства ради стабильного, безопасного и устойчивого будущего: размышления о 30-летнем партнерстве и прогрессе».

В мероприятии примут участие главы государств, правительств и министры иностранных дел 13 стран-участниц ПСЮВЕ, а также генеральный секретарь Регионального совета сотрудничества (RCC), являющегося исполнительным органом организации.

По итогам саммита ожидается принятие совместной декларации.

Предполагается, что в своем выступлении Фидан подчеркнет поддержку Турцией расширения сотрудничества на Балканах на основе принципов региональной ответственности и инклюзивности. Он также отметит особое значение ПСЮВЕ как одной из ключевых площадок регионального диалога, учредителем которой является Турция.

Ожидается, что глава турецкой дипломатии укажет на стратегическое значение Балкан не только для региона, но и для более широкого пространства с точки зрения стабильности и безопасности, подчеркнув, что укрепление добрососедских отношений является общей ответственностью всех стран региона.

Фидан также намерен напомнить, что именно с таким подходом Турция выступила инициатором создания Балканской платформы мира.

По данным источников, министр заявит, что экономический и стратегический потенциал региона может быть полностью реализован только в том случае, если Балканы станут пространством совместного развития, а не разделений. Он также подчеркнет важность развития транспортной и энергетической взаимосвязанности как фактора углубления региональной интеграции, экономического роста и благосостояния.

Ожидается, что Фидан подтвердит поддержку Турцией всех дипломатических усилий, направленных на скорейшее завершение российско-украинской войны, которая вступила в пятый год, посредством справедливого и прочного мирного соглашения.

Кроме того, он, как ожидается, отметит важность продолжения переговоров между Ираном и США без срывов и предотвращения новой эскалации напряженности, подчеркнув, что Турция последовательно выступает за урегулирование конфликтов дипломатическими средствами и готова и далее содействовать мирному процессу.

Также предполагается, что в своем выступлении министр обратит внимание на действия Израиля в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Ливане. По мнению Анкары, политика оккупации и аннексии, проводимая Израилем, способствует сохранению нестабильности и конфликтов на Ближнем Востоке.

Ожидается, что Фидан подчеркнет необходимость соблюдения международного права и гуманитарных принципов без каких-либо исключений, а также напомнит об общей ответственности международного сообщества за поддержание мира и справедливости.

Процесс сотрудничества в Юго-Восточной Европе

Основанный в 1996 году ПСЮВЕ является единственной региональной платформой сотрудничества, объединяющей все 13 балканских государств.

Полноправными участниками организации являются Турция, Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Черногория, Косово, Северная Македония, Молдова, Румыния, Сербия, Словения и Греция.

Помимо ежегодного саммита глав государств и правительств, в рамках ПСЮВЕ проводятся две встречи министров иностранных дел (одна из них неформальная), а также совещания политических директоров.

Организация также проводит заседания парламентской ассамблеи, отраслевые встречи министров и экспертов, а также различные конференции.

ПСЮВЕ действует как гибкий механизм постоянных консультаций и функционирует на основе ежегодной ротации председательства. Турция занимала пост председателя в 1998–1999, 2009–2010 и 2020–2021 годах.

С 1 июля 2026 года председательство в организации перейдет к Румынии.