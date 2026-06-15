Глава МИД Турции призвал не допустить срыва соглашения между США и Ираном Хакан Фидан провелефонный разговор с иранским коллегой

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с коллегой из Ирана Аббасом Аракчи.

Об этом сообщают источники в турецком МИД.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана поблагодарил Турцию за вклад в переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном.

Хакан Фидан в свою очередь выразил удовлетворение достигнутым между сторонами соглашением. Турецкий министр выразил надежду, что дальнейшие переговоры в рамках этого процесса также приведут к позитивному результату.

Глава МИД Турции акцентировал необходимость проявлять бдительности относительно провокаций, направленных на срыв соглашения. Фидан заверил, что Турция Анкара продолжит вносить активный вклад в укрепление мира, спокойствия и стабильности в регионе.