Глава МИД Турции посетит Канаду с официальным визитом

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 25 июня отправится в Канаду с двухдневным официальным визитом.

Согласно информации, полученной из источников в МИД Турции, программа визита начнется с посещения атомной электростанции Дарлингтон в Торонто.

Цель визита на объект – ознакомление на месте с возможностями Канады в сфере атомной энергетики.

Во второй день визита Фидан примет участие во встрече с представителями деловых кругов, неправительственных организаций и академического сообщества, а также проведет переговоры в Оттаве с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд.



В ходе встреч глава турецкой дипломатии, как ожидается, изложит позицию Анкары относительно углубления и диверсификации турецко-канадского сотрудничества, а также повышения двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства.

Предполагается, что Фидан подчеркнет важность активизации контактов на высоком уровне и взаимных визитов, а также необходимость наращивания на сбалансированной и устойчивой основе двустороннего товарооборота, который в 2025 году составил около 2,7 млрд долларов. Кроме того, министр намерен акцентировать внимание на устранении существующих торговых барьеров.

Глава МИД, как ожидается, подтвердит заинтересованность Турции в скорейшем завершении переговорного процесса по Соглашению о свободной торговле, отметит наличие потенциала для развития новых направлений сотрудничества в энергетической сфере, включая атомную энергетику, а также подчеркнет необходимость активизации совместных усилий по углублению взаимодействия в оборонной промышленности и созданию договорно-правовой базы для развития двусторонних военных отношений.

Ожидается, что Фидан подчеркнет необходимость сохранять бдительность в отношении возможных провокаций, направленных на срыв достигнутых между США и Ираном договоренностей, а также укажет на жизненно важное значение восстановления в Ормузском проливе существовавшего до начала конфликта свободного и беспрепятственного судоходства для мировой торговли и энергетической безопасности.

Кроме того, Фидан обратит внимание на обеспокоенность международного сообщества в связи с недавней эскалацией боевых действий между Россией и Украиной и вновь подтвердит готовность Турции оказать любую поддержку для скорейшего прекращения войны путем диалога и дипломатии. Также ожидается, что министр заявит о продолжающейся политике оккупации и аннексии Израиля в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Ливане, подчеркнет необходимость усиления международного давления на Израиль.

Двусторонние отношения

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд в последний раз посещала Турцию 17 марта текущего года.

По итогам 2025 года объем двусторонней торговли между Турцией и Канадой достиг 2,7 млрд долларов. Объем турецкого экспорта составил 1,57 млрд долларов, а импорта из Канады - 1,16 млрд долларов.

В мае количество еженедельных рейсов авиакомпании Turkish Airlines в Канаду было увеличено с 12 до 21.