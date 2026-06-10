В ходе встреч Хакан Фидан всесторонне обсудит совместные шаги и новые возможности для дальнейшего развития сотрудничества между Турцией и Болгарией

Глава МИД Турции посетит Болгарию с официальным визитом В ходе встреч Хакан Фидан всесторонне обсудит совместные шаги и новые возможности для дальнейшего развития сотрудничества между Турцией и Болгарией

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в четверг посетит Болгарию с официальным визитом.



Согласно информации, полученной от источников в турецком внешнеполитическом ведомстве, в рамках визита Фидан проведет ряд официальных встреч в Софии.



В ходе встреч Фидан всесторонне обсудит совместные шаги и новые возможности для дальнейшего развития сотрудничества между Турцией и Болгарией в стратегически важных сферах, и прежде всего в энергетике, транспорте, логистической взаимосвязанности и оборонной промышленности.



Министр подчеркнет важность тесной координации между Турцией и Болгарией, соседними и союзническими государствами, с целью укрепления стабильности и благосостояния на Балканах на основе принципа региональной ответственности. Он также отметит ключевую роль Болгарии для Турции в сфере наземных перевозок в Европу и выразит ожидания Анкары относительно беспрепятственного движения пассажиров и грузов через болгарскую территорию.



Глава турецкой дипломатии изложит приоритеты и ожидания Анкары в контексте ее отношений с Европейским союзом (ЕС), включая стратегическую цель членства в ЕС, а также подчеркнет важность поддержки Болгарии в этом направлении.



Кроме того, Фидан акцентирует внимание на том, что российско-украинская война продолжает оказывать серьезное влияние на европейскую безопасность и стабильность в Черноморском регионе, и вновь подтвердит поддержку Турцией дипломатических усилий по достижению справедливого и устойчивого урегулирования конфликта.



Министр подчеркнет значимость созданной Турцией, Болгарией и Румынией противоминной оперативной группы (MCM Black Sea) в Черном море, которая играет важную роль в обеспечении безопасности судоходства в этом регионе.



Фидан также заявит о крайней важности продолжения переговоров между Ираном и США и подтвердит готовность Турции и далее содействовать прекращению конфликта дипломатическими средствами.

Кроме того, глава МИД Турции обратит внимание на стремление Израиля создать атмосферу постоянной нестабильности и конфликта на Ближнем Востоке, и прежде всего в секторе Газа и Ливане, а также подчеркнет необходимость соблюдения бдительности международного сообщества в связи с попытками сорвать переговорный процесс между Ираном и США.

Фидан укажет на критическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, продолжающиеся нарушения режима прекращения огня и жертвы среди мирного населения, а также заявит, что обеспечение доставки гуманитарной помощи остается первоочередной задачей.

В настоящее время министр находится в Софии, где представляет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите глав государств и правительств Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе (ПСЮВЕ), проходящем под председательством Болгарии.



Предыдущий официальный визит Хакана Фидана в Болгарию состоялся 29–30 января 2024 года.

Двусторонние отношения



Сотрудничество между Турцией и Болгарией развивается на основе добрососедских отношений и союзнического партнерства.



Турция входит в число крупнейших торговых партнеров Болгарии. По итогам 2025 года объем взаимной торговли между двумя странами превысил 8,4 млрд евро.

В Болгарии проживает более одного миллиона этнических турок, что делает ее страной Балканского региона с самой многочисленной турецкой общиной.



Турция и Болгария также поддерживают тесную координацию и сотрудничество по актуальным региональным и глобальным вопросам, включая обеспечение безопасности в Черном море.



Обе страны вносят вклад в укрепление регионального взаимодействия в рамках многосторонних площадок, в том числе Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе (ПСЮВЕ) и Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).