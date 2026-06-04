Хакан Фидан проведет переговоры в Дакке и посетит лагеря беженцев мусульман-рохинья в Кокс-Базаре

Глава МИД Турции посетит Бангладеш Хакан Фидан проведет переговоры в Дакке и посетит лагеря беженцев мусульман-рохинья в Кокс-Базаре

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 5–6 июня посетит Бангладеш с официальным визитом по приглашению министра иностранных дел страны Халилура Рахмана.

Как сообщили источники в МИД Турции, в рамках своего первого визита в Бангладеш Фидан будет принят премьер-министром Тариком Рахманом и проведет переговоры со своим коллегой Халилуром Рахманом.

Ожидается также, что глава турецкой дипломатии посетит лагеря беженцев в городе Кокс-Базар, где нашли убежище более миллиона мусульман-рохинья, бежавших от гражданской войны в Мьянме.

В ходе поездки Фидан ознакомится с гуманитарной деятельностью, осуществляемой в лагерях Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA), Управлением по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), Турецким Красным Полумесяцем, Фондом религиозных дел Турции и Министерством здравоохранения. Также планируется посещение турецкого полевого госпиталя.

На переговорах Фидан, как ожидается, поздравит Рахмана с избранием председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава МИД Турции намерен подчеркнуть наличие глубоких исторических связей между двумя странами и выразить удовлетворение тем, что позитивная динамика в отношениях сохраняется и после прихода к власти нового правительства Бангладеш в феврале этого года.

Ожидается, что Фидан заявит о необходимости дальнейшего развития сотрудничества в сферах торговли, оборонной промышленности, энергетики, образования, культуры, науки и здравоохранения, а также подтвердит стремление увеличить объем двусторонней торговли с 1,35 млрд долларов в 2025 году до 2 млрд долларов.

Министр также намерен подтвердить приверженность Турции сохранению вопроса мусульман-рохинья в числе приоритетных тем международной повестки и подчеркнуть, что Анкара продолжит оказывать гуманитарную помощь в сферах здравоохранения, образования, жилья, продовольствия и инфраструктуры.

Кроме того, Фидан планирует отметить стратегическое значение Бангладеш для стабильности, мира и безопасности в Южной Азии благодаря его географическому положению и конструктивной роли в регионе. Он также подчеркнет важность сотрудничества с Бангладеш на многосторонних площадках, включая ООН, Организацию исламского сотрудничества и Организацию экономического сотрудничества D-8.

Ожидается, что стороны также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, включая последние события на Ближнем Востоке, в Иране и Южной Азии.



Общий объем гуманитарной помощи, предоставленной Турцией мусульманам-рохинья, превысил 80 млн долларов.

Турецкие организации продолжают реализовывать в лагерях беженцев проекты в сферах здравоохранения, жилья, образования и инфраструктуры.

В полевом госпитале, построенном Турцией в Кокс-Базаре в 2018 году, ежедневно получают медицинскую помощь около 1000 пациентов, включая граждан Бангладеш. В госпитале работают 85 сотрудников, из которых 30 являются гражданами Турции и 55 — местными специалистами.

Во время Рамазана и Курбан-байрама турецкие государственные и неправительственные организации также проводят раздачу продовольственных наборов, организуют ифтары и осуществляют программы по распределению жертвенного мяса среди мусульман- рохинья и жителей Бангладеш.