Глава МИД Турции подчеркнул важность сохранения Ормузского пролива открытым для прохода всех судов Хакан Фидан выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве

Министр иностранных дел Хакан Фидан, отметив, что позиция Израиля в регионе является проблемой не только для нескольких стран, но и для всего мира, заявил: «Весь мир осознает это. Впервые во всем мире формируется единое понимание необходимости развеять иллюзию, созданную Израилем. Теперь это единое понимание должно превратиться в единые действия с использованием необходимых дипломатических методов».

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

Напомнив, что последний раз они встречались с Лавровым на Дипломатическом форуме в Анталье, Фидан добавил, что впоследствии, по мере развития ситуации, они постоянно поддерживали телефонную связь.

Мнистр подчеркнул, что интенсивность турецко-российских отношений и региональная повестка дня требуют проведения более частых и подробных консультаций, и сообщил, что в ходе сегодняшних переговоров также были подробно рассмотрены многие вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества.

По словам Фидана, турецко-российские отношения опираются на богатый исторический опыт, прочные экономические основы, политический диалог на высшем уровне и взаимное доверие. Несмотря на опасности, вызванные многочисленными конфликтами и структурными вызовами, угрожающими глобальному миру и процветанию, позитивная динамика двустороннего сотрудничества сохраняется.

⁠«Нашим главным приоритетом является возвращение России и Украины за стол переговоров»

Фидан рассказал, что в ходе переговоров они обсудили шаги, которые будут предприняты в ближайшем будущем по многим вопросам, включенным в повестку дня двусторонних отношений — от энергетики до торговли, — и отметил следующее:

«Несомненно, для реализации истинного потенциала наших двусторонних отношений огромное значение имеет прекращение конфликтов в нашем регионе. В этом контексте мы выразили наше стремление к тому, чтобы война в Украине, которая вступает в пятый год, была прекращена в кратчайшие сроки и мирным путем. Я также вновь заявил о нашей готовности принять у себя последующие раунды переговоров. Основным приоритетом нашей страны является возвращение России и Украины за стол переговоров. Мы также готовы обсудить, как можно сделать переговоры более результативными, если стороны придут к соглашению».

Отметив, что недавняя эскалация в российско-украинской войне и угроза географического распространения конфликта вызывают серьезную озабоченность, Фидан заявил, что, в частности, рост числа атак на цели в тылу и нападения, угрожающие безопасности судоходства в Черном море, которые наносят ущерб интересам третьих сторон, требуют принятия определенных мер по снижению напряженности.

⁠«Необходимо предотвращать события, которые могут нанести ущерб нашим интересам в Черном море»

Говоря о безопасности судоходства в Черном море, министр Фидан продолжил словами: «В последнее время я также донес до своего уважаемого коллеги наши ожидания относительно предотвращения событий, которые могут нанести ущерб интересам нашей страны в Черном море. В этом контексте мы обменялись мнениями о том, что можно сделать для обеспечения безопасности судоходства в Черном море».

Глава МИД Турции сообщил, что в ходе переговоров с Лавровым они также подробно обсудили текущие события на Южном Кавказе, и при этом подтвердили важность стабильности и регионального сотрудничества, которые обеспечат в этом регионе проходящие процессы мира и нормализации отношений.

Фидан выразил удовлетворение прогрессом, достигнутым в процессе мира и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, отметив: «Шаги, предпринятые в рамках этого процесса, свидетельствуют о том, что мир, фактически установленный в регионе, теперь находит своё отражение на местах. Расширение экономического взаимодействия, развитие транспортных и торговых маршрутов, а также сотрудничество в сферах энергетики и логистики, основанное на принципе взаимной выгоды, станут залогом региональной стабильности. Мы убеждены, что вопросы Южного Кавказа должны решаться странами региона и ближайшими соседями на основе диалога и сотрудничества. Как уже отметил мой коллега, мы считаем, что региональная платформа сотрудничества «3+3» представляет собой важную рамочную основу для сотрудничества в этом контексте».

В ходе встречи Фидан подчеркнул, что Турция вновь подтвердила свою позицию относительно урегулирования палестинского вопроса в контексте установления регионального мира, стабильности и справедливости, а также отметил, что палестинский вопрос занимает центральное место во всех конфликтах на Ближнем Востоке.

«В нашем регионе необходимо обеспечить преобладание подхода, который не расширяет зоны конфликта, а укрепляет возможности для урегулирования»

Фидан сообщил, что они продолжают вносить вклад в дипломатические инициативы, направленные на поддержание перемирия в Газе, обеспечение беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи и начало восстановительных работ для установления стабильности, и отметил следующее:

«Очевидно, что необходимо активизировать международные усилия по предотвращению деструктивных действий Израиля, направленных на подрыв концепции двух государств, нарушений перемирия в Газе, террора со стороны поселенцев на Западном берегу и провокаций в Восточном Иерусалиме. Нападения и оккупации Израиля в Ливане и Сирии также являются продолжением проекта по ослаблению этих стран и дестабилизации региона. В нашем регионе необходимо обеспечить преобладание подхода, который не расширяет зоны конфликтов, а укрепляет возможности для урегулирования. Принцип, который Турция отстаивала с самого начала, также ясен. Этот регион должен быть избавлен от статуса арены внешнего вмешательства и разрушительной геополитической конкуренции. Страны региона должны взять свое будущее в свои руки, руководствуясь здравым смыслом, сдержанностью и чувством ответственности. Именно в этом и заключается суть нашей концепции региональной ответственности».

В этом контексте Фидан подчеркнул, что прочная безопасность на Ближнем Востоке может быть обеспечена лишь при совместном учете законных соображений безопасности всех стран региона, и заявил, что, исходя из этого подхода, они будут и впредь поддерживать укрепление механизмов укрепления доверия между странами региона, поддержание открытых каналов политического диалога и урегулирование кризисов дипломатическим путем.

По его словам, Турция никогда не откажется от проявления инициативы в этом направлении для укрепления мира и стабильности в регионе.

Стабильность и безопасность в Сирии — источник надежды

Отметив, что Сирия является одним из важнейших аспектов перспектив региональной стабильности, Фидан заявил, что прогресс, достигнутый в деле установления и укрепления стабильности, безопасности и единства в Сирии, продолжает оставаться источником надежды в период, когда мир сталкивается с многочисленными региональными и глобальными кризисами.

Он добавил, что Турция будет и впредь действовать в сотрудничестве со всеми сторонами, стремящимися внести конструктивный вклад в установление стабильности, безопасности и экономического развития в Сирии на основе территориальной целостности и единства страны.

Министр Фидан заявил, что Турция и Россия будут и впредь работать вместе в интересах общих интересов двух стран, а также в интересах безопасности, стабильности и процветания региона.

Отвечая на вопросы журналистов, Фидан высказался по поводу районов, подвергающихся ударам в ходе российско-украинской войны, следующими словами:

«Как вы знаете, вокруг нас на протяжении многих лет происходят многочисленные войны и конфликты. Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы положить конец этим войнам и конфликтам, но пока они продолжаются, мы уделяем особое внимание одному вопросу. Это вопрос, на котором с особой тщательностью останавливается наш президент. Независимо от причин, мы никогда не одобряли нанесение ударов по мирным жителям и гражданским населённым пунктам в ходе войны; мы всегда, от начала до конца, осуждали это в соответствии с нашими принципами. Мы реагировали и будем реагировать на все случаи, о которых нам сообщают и которые мы видим, потому что с самого начала считаем это неправильным».

⁠В соглашении между США и Ираном отражены пожелания и давление со стороны международных игроков

Фидан заявил, что приветствует достигнутое между США и Ираном соглашение и рассматривает эту договоренность как чрезвычайно важный дипломатический рубеж на пути к преодолению атмосферы конфронтации в регионе.

«Как подчеркнул и наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган), наша главная надежда заключается в том, чтобы этот шаг, позволивший вздохнуть с облегчением как нашему региону, так и всему миру, превратился не просто во временное затишье, а в структурную и устойчивую архитектуру безопасности», — сказал он.

Глава турецкой дипломатии также выразил надежду на то, что достигнутая договоренность будет успешно доведена до стадии окончательного подписания, полностью реализована на практике и будет положена в основу устойчивого дипломатического процесса.

«Крайне важно избегать риторики, способной отравить атмосферу мира до момента подписания окончательных документов в этот чувствительный период, а также любых возможных попыток саботажа со стороны Израиля, направленных на срыв процесса», — отметил Фидан, подчеркнув, что важную роль в достижении этого результата сыграла политическая воля, продемонстрированная лидерами США и Ирана.

«Мы высоко ценим посреднические усилия Пакистана и с удовлетворением отмечаем поддержку дипломатических инициатив со стороны Катара и Саудовской Аравии», —сказал Фидан.

Глава МИД Турции также подчеркнул важность сохранения Ормузского пролива открытым для безопасного, свободного и бесперебойного прохода всех судов.

«Сохранение Ормузского пролива открытым для безопасного, свободного и беспрепятственного прохода всех судов, как это было до войны, имеет жизненно важное значение как для региональной стабильности, так и для глобальной энергетической безопасности и международной торговли», — отметил Фидан, указав на то, что Турция хотела бы видеть в дальнейшем, чтобы эта договоренность отрыла путь к более широкой перспективе регионального мира.

⁠«Поведение Израиля в регионе — это проблема не только нескольких стран, но и всего мира, и весь мир это осознает»

Обратив внимание на то, что после решения этого вопроса можно будет сосредоточиться на других проблемах, ожидающих своего решения, Фидан отметил:

«Проблема в Газе, проблема в Украине — мы хотим сотрудничать с Америкой и по этим вопросам. Теперь, что касается того, о чём вы сказали: да, может ли Израиль играть роль дестабилизирующего фактора и саботажника? Может. Поэтому мы всегда говорим: позиция Израиля в регионе — это проблема не только нескольких стран, но и всего мира, и весь мир это осознаёт. Впервые во всём мире формируется единое понимание необходимости разрушения иллюзии, созданной Израилем. Теперь необходимо, чтобы это единое понимание, с использованием необходимых дипломатических методов, превратилось в единые действия. Израиль не сможет предпринять никаких шагов, когда увидит, что весь мир предпринимает против него дипломатические усилия. Страны должны быть искренними, называть вещи своими именами, объединяться и давать необходимый ответ, когда Израиль делает неправильный шаг. Когда это произойдет, Израиль не сможет действовать. В противном случае: «Такая-то страна меня защитит», «Такая-то страна ничего не скажет из-за прошлого», «С такой-то страной у меня есть тайные договоренности по торговле», «Такую-то страну я поддержал на выборах»… Если по многим вопросам будут заключаться подобные соглашения, то дестабилизирующая игра, которую Израиль пытается развернуть в регионе, естественно, будет продолжаться, но страны будут по-прежнему нести ущерб все вместе. Поэтому мы должны проводить прозрачную и открытую международную дипломатию».

«Страны региона уже выработали рефлекс, позволяющий выражать нашу общую позицию в отношении нашего региона на одном дипломатическом языке»

Отвечая на вопрос о роли Турции в достигнутом соглашении между США и Ираном, Фидан, отметив, что Турция является важной и влиятельной силой в регионе, подчеркнул:

«Политика, проводимая нашим президентом, направленная на стабилизацию и приоритет мира, проявила себя в нашем регионе и во время войны с Ираном. Наши усилия в этом направлении не только стали результатом наших личных усилий, но и побудили других наших партнеров и братские страны, которые ценят нашу позицию, наши взгляды и наши действия, принять соответствующие меры».

Глава МИД Турции признал, что в ходе этого процесса были «взлеты и падения»: «Мы круглосуточно поддерживали связь с нашими братьями из Пакистана и Катара, а также с американцами и иранцами. Наши братья из Пакистана и Катара приложили огромные и серьезные усилия».

Он добавил, что встреча лидеров стран региона и проведение ими телеконференции с президентом США Дональдом Трампом стали важным поворотным моментом: «Ведь страны региона уже выработали рефлекс, позволяющий выражать нашу общую позицию по вопросам нашего региона на одном дипломатическом языке».

Глава МИД отметил, что Трамп продемонстрировал свою решимость, не прислушавшись к возражениям Израиля по этому вопросу, что Иран также положительно отреагировал на эту решимость и что они пришли к определенному результату: «Мы надеемся, что в течение оставшихся 60 дней, не подвергаясь влиянию каких-либо саботажных действий, эти технические переговоры как можно скорее завершатся и в нашем регионе наконец воцарится мир».

После войны необходимо собраться вместе со странами региона и другими влиятельными игроками за его пределами, чтобы сформировать порядок, который устроит всех, будет учитывать интересы всех и обеспечит стабильность не только в регионе, но и во всем мире.:Для этого есть все условия, есть подходящая почва. Нужны лишь видение, смелость и небольшой толчок. Турция способна это сделать», - резюмировал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.