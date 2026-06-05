Глава МИД Турции ознакомился с гуманитарной деятельностью TİKA по поддержке мусульман-рохинья

Sercan İrkin, Olga Keskin
05 Июня 2026•Обновить: 05 Июня 2026
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ознакомился с гуманитарной деятельностью, осуществляемой Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA) с целью оказания поддержки мусульман-рохинья.
В рамках визита в Бангладеш Хакан Фидан посетил многофункциональный образовательный и культурный центр TİKA, расположенный в лагере беженцев-рохинья в районе Кокс-Базар.
Кроме того, глава МИД Турции, которого встречали дети с цветами в руках, посетил компьютерную и робототехническую мастерскую TİKA, где пообщался с учащимися.
Глава турецкой дипломатии вручил подарки детям, проходящим обучение в центре, а также сфотографировался с ними на память.
Кроме того, Хакан Фидан послушал выступление детского хора, который исполнил турецкие песни, а также посадил саженец дерева на территории центра.