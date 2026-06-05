В рамках визита в Бангладеш Хакан Фидан посетил многофункциональный образовательный и культурный центр Турецкого агентства по сотрудничеству и координации

Глава МИД Турции ознакомился с гуманитарной деятельностью TİKA по поддержке мусульман-рохинья В рамках визита в Бангладеш Хакан Фидан посетил многофункциональный образовательный и культурный центр Турецкого агентства по сотрудничеству и координации

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ознакомился с гуманитарной деятельностью, осуществляемой Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA) с целью оказания поддержки мусульман-рохинья.

В рамках визита в Бангладеш Хакан Фидан посетил многофункциональный образовательный и культурный центр TİKA, расположенный в лагере беженцев-рохинья в районе Кокс-Базар.

Кроме того, глава МИД Турции, которого встречали дети с цветами в руках, посетил компьютерную и робототехническую мастерскую TİKA, где пообщался с учащимися.

Глава турецкой дипломатии вручил подарки детям, проходящим обучение в центре, а также сфотографировался с ними на память.

Кроме того, Хакан Фидан послушал выступление детского хора, который исполнил турецкие песни, а также посадил саженец дерева на территории центра.