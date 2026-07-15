Глава МИД Турции обсудит в Украине стратегическое партнерство и мирные инициативы Хакан Фидан совершит визит в Украину

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в среду,15 июля, совершит двухдневный визит в Украину. Об этом сообщают источники в турецком МИД.

Запланированы переговоры Хакана Фидана с президентом Украины Владимир Зеленский, министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, главой Офиса президента Украины Кириллом Будановым, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, лидером крымскотатарского народа Мустафой Кырымоглу , председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым и другими высокопоставленными официальными лицами.

Ожидается, что в ходе предстоящих встреч состоится обмен мнениями о совместных шагах, направленных на дальнейшее всестороннее развитие турецко-украинских отношений, прежде всего в области экономики, энергетики и обороны, а также на углубление стратегического партнерства между двумя странами.

Глава турецкой дипломатии подтвердит поддержку Анкарой независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, затронув тему помощи, оказываемую Украине Турцией в различных сферах и на различных площадках.

Ожидается, что Фидан акцентирует важность продолжения дипломатических усилий по достижению справедливого и прочного мира в Украине и озвучит готовность Турции продолжать содействие возвращению Украины и России за стол переговоров.

Глава МИД Турции, как ожидается, подчеркнет недопустимость распространения российско-украинского конфликта на регион Черного моря, а также важность деэскалации обстановки в регионе и обеспечения безопасности судоходства.

В этом контексте министр иностранных дел Турции намерен подчеркнуть, что удары по портам и судам в Черном море, в том числе по рыболовецким судам, неприемлемы ни при каких обстоятельствах.

Ожидается, что глава внешнеполитического ведомства Турции также заявит о решимости Анкары продолжать дипломатические инициативы, направленные на сохранение Черного моря в качестве региона мира, стабильности и сотрудничества.

Министр также намерен отметить, что турецкие компании благодаря уже имеющимся инвестициям и реализуемым в Украине проектам могут внести значительный вклад в процесс восстановления страны.

Кроме того, Фидан вновь подтвердит позицию Турции по вопросу незаконной аннексии Крыма, обратив внимание на необходимость принятия дополнительных мер для обеспечения прав крымских татар.

Соглашение о свободной торговле

Соглашение о свободной торговле (ССТ), подписанное между Турцией и Украиной 3 февраля 2022 года, было ратифицировано Верховной Радой (парламентом) Украины накануне визита Хакана Фидана в Киев.

Ожидается, что соглашение вступит в силу после подписания соответствующего закона президентом Украины Владимиром Зеленским.

Предполагается, что документ позволит турецким экспортерам получить на украинском рынке условия конкуренции, сопоставимые с условиями для экспортеров из Европейского союза, а также будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических отношений между Анкарой и Киевом и достижению целевого показателя двустороннего товарооборота в 10 млрд долларов.

Объем двустороннего товарооборота между Турцией и Украиной, составивший 6,2 млрд долларов в 2024 году, в 2025 году увеличился до 6,6 млрд долларов.

В последний раз министр иностранных дел Турции Хакан Фидан совершал визит в Украину 29-30 мая 2025 года.

Последний визит главы МИД Украины в Турцию состоялся 7-8 июля по случаю 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО в Анкаре.