Фидан отметил, что обе стороны демонстрируют готовность к более конкретным и эффективным результатам в двустороннем сотрудничестве

Глава МИД Турции заявил о «очень продуктивных» переговорах в Индонезии Фидан отметил, что обе стороны демонстрируют готовность к более конкретным и эффективным результатам в двустороннем сотрудничестве

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его контакты в Индонезии были «крайне продуктивными» с точки зрения отслеживания многоплановой повестки.

В публикации в социальной сети турецкой республики NSocial он сообщил, что в ходе встреч с президентом Индонезии Прабово Субианто и министром иностранных дел Сугионо обсуждалось сотрудничество в широком спектре сфер — от оборонной промышленности, энергетики и транспорта до искусственного интеллекта и сектора халяльных продуктов.

Фидан отметил, что были подробно рассмотрены проекты, направленные на достижение цели товарооборота в 10 млрд долларов, установленной президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его индонезийским коллегой.

Он подчеркнул, что обе стороны демонстрируют готовность к более конкретным и эффективным результатам в двустороннем сотрудничестве.

В ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и стратегические процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Фидан добавил, что координация по палестинскому вопросу будет продолжена с той же решимостью, а сотрудничество двух «братских стран» будет укрепляться на основе общих ценностей и целей.