Глава МИД Турции завтра совершит визит в Сингапур Хакан Фидан в рамках официального визита проведет переговоры с высшим руководством страны

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во вторник, второго июня нанесет официальный визит в Сингапур.

Как сообщили источники в турецком дипломатическом ведомстве, в рамках визита планируется, что Фидана примет премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг. Кроме того, глава МИД Турции встретится с министром иностранных дел Вивианом Балакришнаном, министром внутренних дел и координирующим министром по вопросам национальной безопасности К. Шанмугамом.

Ожидается, что Фидан также выступит на мероприятии «Raffles Lectures», организованном аналитическим центром «Международный институт стратегических исследований» (IISS).

Это первый официальный визит Хакана Фидана в Сингапур, в рамках которого, как ожидается, министр подчеркнет важность увеличения двустороннего товарооборота между Турцией и Сингапуром на основе Соглашения о свободной торговле, подписанного в 2015 году, а также усиления и диверсификации взаимных инвестиций.

Фидан подчеркнет, что текущие события в регионе вновь демонстрируют растущее значение сотрудничества в военной и оборонной сферах, и в этом контексте обсудит шаги, которые можно предпринять для углубления сотрудничества с Сингапуром в области оборонной промышленности.

Ожидается, что Фидан укажет на критическое значение усилий Турции и Сингапура, расположенных на стратегически важных морских и торговых путях, в областях связанности (коннективности) и энергетической безопасности для установления региональной и глобальной стабильности. Сообщается, что глава МИД Турции рассмотрит возможности сотрудничества в таких областях, как возобновляемая энергетика, электромобили, полупроводники, искусственный интеллект, цифровизация, финансовые технологии и индустрия халяльной пищи.

Министр Фидан, как отмечается, подчеркнет важность многостороннего сотрудничества на международных платформах, прежде всего в ООН, «Большой двадцатке» (G-20) и АСЕАН. Он также заявит о решимости Турции, которая является отраслевым партнером по диалогу АСЕАН, повысить уровень отношений с этой организацией до статуса полноценного партнера по диалогу.

Сообщается, что в ходе переговоров глава турецкого внешнеполитического ведомства проведет обмен мнениями по вопросам российско-украинского конфликта, палестинской проблемы, Ирана, Ормузского пролива, Сирии, Южно-Китайского моря, а также другим актуальным региональным и глобальным темам.

Отношения Турции и Сингапура

Отношения между Турцией и Сингапуром развиваются позитивно в рамках «Стратегического партнерства», установленного между двумя странами в 2014 году. Общий объем товарооборота между двумя странами в 2025 году составил 1,07 млрд долларов.

Объем инвестиций Сингапура в Турцию с 2002 года достиг примерно 11 млрд долларов, включая 1 млрд прямых инвестиций и 10 млрд портфельных инвестиций.

Подписанное между двумя странами в 2015 году Соглашение о свободной торговле вступило в силу в 2017 году.

Данное соглашение является одним из наиболее комплексных соглашений о свободной торговле, подписанных Турцией на сегодняшний день, поскольку охватывает не только торговлю товарами, но также сферу услуг, инвестиции и государственные закупки.

