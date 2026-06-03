Фидан встретится с южнокорейским коллегой Чо Хёном и выступит на конференции в Корейском университете

Глава МИД Турции завтра нанесет официальный визит в Южную Корею Фидан встретится с южнокорейским коллегой Чо Хёном и выступит на конференции в Корейском университете

Глава МИД Турции Хакан Фидан в четверг, 4 июня нанесет официальный визит в Южную Корею.

Как сообщили источники во внешнеполитическом ведомстве Турции, в рамках визита Фидан встретится с южнокорейским коллегой Чо Хёном, а также выступит на конференции в Корейском университете.

В ходе переговоров глава МИД Турции подчеркнет общую волю к дальнейшему углублению стратегического партнерства между Анкарой и Сеулом.

Хакан Фидан обсудит совместные шаги, которые могут быть предприняты для дальнейшего укрепления торгово-экономических связей с Южной Кореей — вторым по величине торговым партнером Турции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Министр также подчеркнет стремление Турции к углублению взаимных инвестиций двух стран и обновлению Соглашения о свободной торговле с целью придания ему всеобъемлющего характера.

В ходе переговоров глава турецкой дипломатии затронет вопросы возможного сотрудничества в процессах восстановления Украины, Сирии и Палестины, а также возможности реализации совместных проектов в Центральной Азии и Африке.

Фидан затронет тему возможностей партнерства и инвестиций в сферах ядерной и возобновляемой энергетики, а также обсудит совместные инициативы в таких стратегических секторах, как искусственный интеллект, полупроводниковые технологии, прорывные технологии, биотехнологии, аккумуляторные системы нового поколения и транспортная инфраструктура.

Основываясь на успешном примере сотрудничества по проекту танка Altay, Фидан оценит существующий потенциал партнерства с Южной Кореей в области оборонной промышленности. На переговорах глава ведомства также затронет темы БПЛА и ударных БПЛА, а также другие возможные совместные проекты.

Глава МИД Турции подчеркнет значимость многостороннего сотрудничества на международных платформах, включая ООН, МИКТА (Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция, Австралия) и G20, а также проведет обмен мнениями по теме российско-украинского конфликта, ситуации вокруг Ирана, Палестины, Сирии, Восточной Азии и другим актуальным региональным и глобальным событиям.

Двусторонние отношения Турции и Южной Кореи

Дипломатические отношения между Турцией и Южной Кореей были установлены в 1957 году, а в 2012 году повышены до уровня «стратегического партнерства». Общий объем товарооборота между двумя странами в 2025 году составил около 11,3 млрд долларов.

Общий объем прямых инвестиций Южной Кореи в Турции превышает 3,5 млрд долларов, а ежегодный объем прямых инвестиций составляет около 400 млн долларов. В Турции работают более 430 компаний с южнокорейским капиталом.

9-я сессия Турецко-южнокорейской смешанной комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству (KEK) состоялась в феврале в Сеуле.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган последний раз посетил Южную Корею 2–3 мая 2018 года.

Президент Южной Кореи Ли Джэ Мён, в свою очередь, нанес официальный визит в Турцию 24–25 ноября 2025 года. В рамках визита было подписано 5 соглашений, а также опубликовано «Совместное заявление о стратегическом партнерстве между Турцией и Республикой Корея».

Глава МИД Южной Кореи Чо Хён совершил рабочий визит в Турцию 21 января.