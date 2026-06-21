Глава МИД Турции встретился с коллегами из Египта и Судана

Tuğba Altun, Abdulrahman Yusupov
21 Июня 2026•Обновить: 21 Июня 2026
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречи с коллегами из Египта Бадром Абдулати и Судана Мухиддином Салимом.
Об этом говорится в сообщении МИД Турции.
Переговоры прошли в Каире, где Хакан Фидан находится для участия в 4-й встрече министров иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии.
Глава МИД Турции встретился с советником президента США
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу со старшим советником президента США по делам арабских и африканских стран Массадом Булосом.
Об этом сообщают дипломатические источники в турецком МИД.
Переговоры прошли в рамках визита главы турецкой дипломатии в Каир.