Глава МИД Турции встретился с коллегами из Египта и Судана Переговоры прошли в Каире

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречи с коллегами из Египта Бадром Абдулати и Судана Мухиддином Салимом.

Об этом говорится в сообщении МИД Турции.

Переговоры прошли в Каире, где Хакан Фидан находится для участия в 4-й встрече министров иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии.

Глава МИД Турции встретился с советником президента США

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу со старшим советником президента США по делам арабских и африканских стран Массадом Булосом.

Об этом сообщают дипломатические источники в турецком МИД.

Переговоры прошли в рамках визита главы турецкой дипломатии в Каир.