«Существование двух отдельных, суверенных и равных государств, живущих бок о бок на острове, — это единственная реальность», - Тахсин Эртугрулоглу

Глава МИД ТРСК: присутствие Турции на острове остается «красной линией» в вопросах безопасности «Существование двух отдельных, суверенных и равных государств, живущих бок о бок на острове, — это единственная реальность», - Тахсин Эртугрулоглу

Эффективные гарантии Турции и ее военное присутствие на острове являются «красной линией» для турок-киприотов в вопросах безопасности. Об этом сообщает турецко-кипрское информационное агентство (TAK) со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Тахсина Эртугрулоглу.



Министр отметил, что более чем полувековая история переговоров по кипрскому урегулированию доказала всему миру, что греко-кипрская сторона не намерена менять свою позицию и каждый раз разрушает возможную основу для партнерства.

«Поэтому наша позиция в отношении попыток возложить на турок-киприотов ответственность за отсутствие решения посредством несправедливой изоляции остается четкой. Существование двух отдельных, суверенных и равных государств, живущих бок о бок на острове, — это единственная реальность», - подчеркнул он.

Эртугрулоглу вновь заявил, что присутствие турецких войск на острове, эффективные и реальные гарантии Турции являются для турок-киприотов «красной линией» в вопросах безопасности. Присутствие Турции — это самая сильная гарантия турецко-греческого баланса и региональной стабильности в Восточном Средиземноморье, - указал он.

Министр напомнил, что Турция последовательно и решительно делала акцент на том, что устойчивое, справедливое и долгосрочное урегулирование на острове возможно только на основе решения о существовании двух государств, которое предусматривает признание суверенного равенства и равного международного статуса турок-киприотов.

«Разве разумно возлагать надежды на другие сценарии, не имеющие ничего общего с реальностью?» — добавил глава внешнеполитического ведомства ТРСК.