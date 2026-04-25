Глава МИД Словакии : Хакан Фидан — замечательный человек и отлично выполняет свою работу

Турция проводит весьма успешную и сбалансированную внешнюю политику, направленную на урегулирование разногласий и конфликтов. Об этом корреспонденту «Анадолу» заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар в институте Юнуса Эмре в Вене.

Бланар отметил, что высоко ценит подход турецкой стороны, и в частности, своего коллеги Хакана Фидана.

«Я чувствую, что Турция проводит очень успешную и достаточно сбалансированную внешнюю политику, стремясь стабилизировать разногласия и любые конфликты. Это то, что я действительно ценю в турецкой стороне и в моем коллеге Хакане Фидане. Он замечательный человек и отлично выполняет свою работу», — сказал он.

Бланар также прокомментировал роль Турции в НАТО.

Министр напомнил, что Турция обладает второй по численности армией в Альянсе и представляет собой важную ценность в этом контексте.

Глава МИД Словакии также обратил внимание на то, что международное право в значительной степени ослабло, а мир стремительно меняется и находится на переломном этапе.

«Отныне нам необходимо решить, какой путь выбрать, поскольку сверхдержавы руководствуются собственными интересами», — сказал он.

По мнению Бланара, для таких средних или маленьких стран, как Словакия, «наиболее сильным оружием» остается приверженность международному праву.

«И я вижу, что Турция проделывает огромную работу в этой ситуации, пытаясь стабилизировать обстановку, внося свой вклад в урегулирование конфликтов, и это именно тот путь, которому должны следовать и мы. Считаю, что это серьезный вызов для всех членов Европейского союза, а также для всех членов НАТО и Организации Объединенных Наций», - отметил он.

Министр сообщил, что Словакия выдвинула свою кандидатуру на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на период 2028–2029 годов с целью содействия урегулированию, возвращению всех членов к международному праву и проведению реформ в ООН.

Бланар отметил, что это необходимо рассматривать как обязанность перед будущими поколениями, указав на то, что в противном случае мир может столкнуться с еще большим числом конфликтов и разногласий.

«Нам крайне необходим мир для взаимного сотрудничества, роста, процветания и, конечно же, безопасности. Люди ожидают от политиков благополучия, социальной поддержки и безопасности. Это очень важно. Это наша общая ответственность - всех народов, в том числе вместе с Турцией», — заключил он.