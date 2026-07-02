Юрай Бланар в комментариях «Анадолу» дал высокую оценку усилиям Турции по укреплению региональной стабильности и развитии диалога

Глава МИД Словакии: Турция выполняет весомую роль не только в рамках НАТО, но и в качестве важного регионального игрока Юрай Бланар в комментариях «Анадолу» дал высокую оценку усилиям Турции по укреплению региональной стабильности и развитии диалога

Турция играет важную роль не только в рамках НАТО, но и как значимый региональный игрок, связывающий Европу, Средний Восток и Азию.

Об этом глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил «Анадолу» в преддверии саммита НАТО, который состоится 7–8 июля в Анкаре.

Глава дипведомства подчеркнул критическую значимость политического диалога и тесного сотрудничества между членами НАТО в период продолжающихся конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, а также в условиях нарастающей неопределенности в международной обстановке. «Предстоящий саммит в Анкаре станет важной возможностью для стран Альянса обсудить ключевые вызовы в сфере безопасности и геополитические проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся», - заявил Бланар.

Министр подчеркнул, что саммит предоставит возможность рассмотреть не только вопросы обороны и безопасности, но и более широкий круг проблем, включая региональную стабильность, энергетическую безопасность и предотвращение конфликтов.

Глава ведомства обратил внимание на дипломатические усилия Турции по урегулированию конфликтов в регионе. «Мы высоко ценим активные дипломатические шаги Турции и ее стремление вносить вклад в стабильность и диалог в более широкой географии»,- сказал он.

По словам Бланара, саммит в Анкаре станет для Словакии возможностью пересмотреть прогресс в выполнении обязательств перед НАТО и продолжить укрепление своего вклада в коллективную безопасность.

Словакия намерена выполнять свои обязательства перед НАТО и наращивать потенциал в сфере безопасности и обороны, но при этом убеждена, что долгосрочная безопасность не может обеспечиваться исключительно военными средствами, подчеркнул министр.

Бланар отметил, что дипломатические инициативы, диалог и уважение к международному праву остаются незаменимыми инструментами урегулирования конфликтов и предотвращения эскалации.

Касаясь российско-украинского конфликта, глава МИД подчеркнул, что Словакия продолжает поддерживать любые инициативы, способствующие достижению справедливого, всеобъемлющего и прочного мира, и убеждена, что любое устойчивое решение должно основываться на соблюдении норм международного права, суверенитета и территориальной целостности государств. Бланар также сообщил, что на саммите НАТО будут обсуждаться события на Ближнем Востоке, где приоритетной задачей по-прежнему остается предотвращение эскалации.

Глава дипведомства отметил, что стабильность в этом регионе тесно связана с глобальной экономической и энергетической безопасностью, что затрагивает всех.

В этой связи Словакия приветствует любые дипломатические усилия, способствующие снижению напряженности и созданию пространства для диалога, подчеркнул он. «Успех саммита в Анкаре должен измеряться его способностью укреплять безопасность, стабильность и сотрудничество между союзниками, а также поддерживать усилия по поиску мирных решений продолжающихся конфликтов», - сказал Бланар.

Турция – значимый региональный игрок

Бланар убежден, что Словакия и Турция разделяют общее понимание важности диалога, партнерства и конструктивного взаимодействия в преодолении современных сложных международных вызовов. «Турция играет важную роль не только в рамках НАТО, но и как значимый региональный игрок, связывающий Европу, Средний Восток и Азию»,- заявил словацкий министр.

Он также отметил, что саммит в Анкаре предоставит союзникам прекрасную возможность для взаимодействия с партнерами из различных регионов мира, включая Украину, Индо-Тихоокеанский регион, Средний Восток и Европейский Союз.

Помимо вопросов безопасности, Бланар указал на значительный потенциал сотрудничества в сферах энергетической безопасности, экономических связей, торговли и инноваций, подчеркнув, что постоянный диалог между ЕС и Турцией является важной инвестицией в безопасность и стабильность всего региона.

Бланар также обратил внимание на то, что Форум оборонной промышленности, который пройдет на полях саммита, объединит правительства стран Альянса, бизнес-сообщество и экспертов, что будет способствовать установлению новых партнерских отношений и обмену опытом.

Глава ведомства отметил далее, что Турция и Словакия обладают промышленным и технологическим потенциалом и подчеркнул наличие значительных возможностей для взаимовыгодного сотрудничества в области инноваций, исследований и разработки, передовых технологий и промышленных партнерств.

По словам министра, сотрудничество в оборонной промышленности остается ключевым элементом устойчивости и безопасности Альянса, а быстро меняющаяся обстановка в сфере безопасности демонстрирует важность технологических инноваций и способности реагировать на новые вызовы.

Бланар напомнил, что в мае Словакия принимала Международную оборонную выставку в Братиславе, и страна вносит активный вклад в подобные инициативы.

Приветствуем более тесное сотрудничество между словацкими и турецкими компаниями

Бланар заявил, что Словакия выступает за более тесное сотрудничество между словацкими и турецкими компаниями во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Министр подчеркнул, что трансатлантическое партнерство остается одной из главных опор европейской и глобальной безопасности. По его словам, хотя дискуссии о распределении бремени и оборонных расходах являются легитимной частью переговоров между союзниками, сила НАТО всегда основывалась на общих интересах, ценностях и тесном политическом сотрудничестве.

Бланар отметил, что европейские союзники увеличивают свой вклад в коллективную безопасность, что способствует формированию более сбалансированного и устойчивого НАТО. Министр выразил надежду на то, что саммит в Анкаре подтвердит важность трансатлантического партнерства и продемонстрирует общую приверженность совместному реагированию на вызовы в сфере безопасности через сотрудничество, консультации и солидарность.

Инвестиции в международное сотрудничество

Бланар подчеркнул, что для Словакии успешность саммита НАТО будет определяться способностью укрепить безопасность и стабильность, активизировать политический диалог между членами Альянса и партнерами, а также содействовать предотвращению эскалации текущих конфликтов.

Глава дипведомства привлек внимание к серьезной геополитической неопределенности, через который проходит мир. «Наряду с укреплением безопасности, мы должны продолжать инвестировать в дипломатию и международное сотрудничество», - подчеркнул глава МИД.

Словакия сочтет успешным итогом саммита в Анкаре четкий сигнал о том, что страны Североатлантического альянса решительно настроены совместно работать ради стабильности, безопасности и мирного урегулирования международных проблем, заключил Бланар.