Глава МИД Сирии: Мы не хотим, чтобы наше будущее определяли другие силы Нынешний геополитический период предоставляет «исключительную возможность - заявил Асад Хасан Шейбани

Министр иностранных дел Сирии Асад Хасан Шейбани, отметив, что его страна вступила в процесс восстановления после 14 лет войны и изоляции, заявил: «Мы хотим не того, чтобы нашим будущим управляли другие, а того, чтобы налаживать подлинные партнерские отношения».



В своем выступлении на Форуме по координации партнерства между ЕС и Сирией, прошедшем в столице Бельгии Брюсселе, Шейбани поделился своими соображениями о процессе восстановления и реконструкции своей страны.



Он отметил, что сирийский народ заплатил высокую цену за 14 лет войны и десятилетия авторитарного правления, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, а в обществе сохраняются ожидания справедливости и достойной жизни.



Подчеркнув, что нынешний переходный процесс в Сирии проходит «под руководством Сирии и при ее участии», Шейбани сказал, что они работают над воссоединением государственных институтов, укреплением государственной власти и созданием нового порядка на основе равного гражданства.



«Сирия хочет не того, чтобы её будущим управляли другие, а того, чтобы налаживать подлинное партнёрство», - добавил он.



По словам министра, в рамках «Декларации о приоритетах восстановления», обнародованной правительством в марте определены четыре основные цели: восстановление инфраструктуры, реорганизация систем здравоохранения и образования, обеспечение экономического подъёма и укрепление государственных институтов.



Шейбани подчеркнул, что энергетические, водные и транспортные сети имеют решающее значение для восстановления страны, поскольку для безопасного и достойного возвращения беженцев необходимо возобновить предоставление основных услуг.



Говоря о международном сотрудничестве, глава МИД Сирии отметил, что они создали «систему единого окна». Международная координация будет осуществляться через Министерство иностранных дел Сирии, что обеспечит прозрачность и подотчетность.

Он, что частный сектор, гражданское общество и местные сообщества сыграют важную роль в процессе восстановления, и подчеркнул, что международная помощь должна быть организована таким образом, чтобы в долгосрочной перспективе укрепить способность сирийских институтов действовать независимо.



Шейбани заявил, что Сирию не следует оценивать исключительно с точки зрения кризиса и бремени, отметив, что его страна обладает мощным кадровым потенциалом, стратегическими возможностями и долгосрочными инвестиционными перспективами в Средиземноморском регионе.



Министр обратил внимание на важность восстановления доступа Сирии к международной финансовой системе SWIFT, активизации роли Европейского инвестиционного банка и возобновления участия сирийских студентов в таких программах, как Erasmus+, для возрождения отношений с Европой.

Он добавил, что стабильность в Сирии будет способствовать не только благополучию самой страны, но и всего региона в целом, а также Европы: «Без восстановления Сирии невозможно обеспечить стабильность, а без стабильности невозможно восстановление».



«Нынешний геополитический период предоставляет «исключительную возможность». Стороны, которые вовремя и серьезно включились в процесс, сыграют важную роль в формировании будущего региона», - резюмировал Асад Шейбани.