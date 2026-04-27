Глава МИД Саудовской Аравии обсудил региональную ситуацию с коллегами из ряда стран Основное внимание уделено снижению напряженности и обеспечению стабильности

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан провел телефонные переговоры со своими коллегами из Ирана, Катара, Бахрейна и Афганистана, в ходе которых обсуждались события в регионе.

Согласно письменным заявлениям МИД Саудовской Аравии, бин Фархан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

В ходе беседы были рассмотрены «региональные события, усилия по снижению напряженности и шаги, направленные на стабилизацию ситуации в регионе».

Кроме того, бин Фархан провел телефонный разговор с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бин Абдуррахманом.

Стороны обсудили последние события в регионе, а также усилия Саудовской Аравии и Катара по обеспечению безопасности и стабильности.

Саудовский министр также обсудил ситуацию в регионе в телефонном разговоре с министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом аз-Зайяни.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора бин Фархана с министром иностранных дел Афганистана Эмиром Ханом Муттаки также были рассмотрены последние региональные события.