Глава МИД Саудовской Аравии обсудил региональную ситуацию с коллегами из ряда стран

Hussien Elkabany, Ömer Erdem, Elmira Ekberova
27 Апрель 2026•Обновить: 27 Апрель 2026
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан провел телефонные переговоры со своими коллегами из Ирана, Катара, Бахрейна и Афганистана, в ходе которых обсуждались события в регионе.
Согласно письменным заявлениям МИД Саудовской Аравии, бин Фархан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.
В ходе беседы были рассмотрены «региональные события, усилия по снижению напряженности и шаги, направленные на стабилизацию ситуации в регионе».
Кроме того, бин Фархан провел телефонный разговор с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бин Абдуррахманом.
Стороны обсудили последние события в регионе, а также усилия Саудовской Аравии и Катара по обеспечению безопасности и стабильности.
Саудовский министр также обсудил ситуацию в регионе в телефонном разговоре с министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом аз-Зайяни.
Отмечается, что в ходе телефонного разговора бин Фархана с министром иностранных дел Афганистана Эмиром Ханом Муттаки также были рассмотрены последние региональные события.