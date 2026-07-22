Глава МИД РФ провел двусторонние встречи с коллегами из стран-членов АСЕАН Переговоры проходят «на полях» министерских мероприятий АСЕАН в столице Филиппин

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с вице-премьером, Министром иностранных дел Пакистана Мухаммедом Исхаком Даром. Об этом в среду, 22 июля сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Переговоры прошли «на полях» министерских мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле, столице Филиппин.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также рассмотрели ряд вопросов региональной и международной повестки дня, включая взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других организаций.

- Встреча с индийским коллегой

Кроме того, 22 июля в Маниле «на полях» многосторонних мероприятий по линии АСЕАН состоялась отдельная встреча Лаврова с министром иностранных дел Республики Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих политических контактов на различных уровнях и международных площадках, основные темы двустороннего сотрудничества и актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня.

Условлено продолжить доверительный диалог на всех уровнях, координацию подходов к взаимодействию России и Индии в ключевых международных форматах.

- Встречи с главами МИД Бангладеш и Шри-Ланки

В Маниле «на полях» министерских мероприятий по линии АСЕАН 22 июля состоялась встреча главы МИД РФ с министром иностранных дел Народной Республики Бангладеш Халилуром Рахманом.

В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества по ряду направлений, включая атомную энергетику, а также взаимодействие на международных площадках, в первую очередь в ООН.

Кроме того, состоялась встреча с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Виджитом Хератом.

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

- О Министерском совещании Россия-АСЕАН

Как сообщили в МИД РФ, в 22 июля в Маниле состоялась ежегодная встреча Министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова с главами внешнеполитических ведомств стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Мероприятие прошло под знаком отмечаемого в текущем году 35-летия российско-асеановских отношений. Особый акцент был сделан на выполнении решений юбилейного саммита Россия-АСЕАН (Казань, 17-18 июня с.г.) о наращивании кооперации в таких областях, как продовольственная и энергетическая безопасность, цифровизация, наукоемкие и инновационные технологии, космос, молодежные контакты. Обсуждены перспективы запуска новых направлений взаимодействия», - следует из публикации на сайте ведомства.

Сообщается, что состоявшиеся дискуссии продемонстрировали, что Россия и Ассоциация придерживаются схожих подходов к актуальным международным проблемам.

«Российская сторона подтвердила поддержку центральной роли АСЕАН в региональных делах, поздравила партнеров с 50-летием Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии – основополагающим документом, регулирующим межгосударственные отношения в регионе», - заявили в МИД РФ.

Также отмечается, что встреча прошла в традиционно дружественной атмосфере.