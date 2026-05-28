"Если он считает, что она (Армения) будет богатеть, пусть обеспечит", - заявил Лавров

Если премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет о планах Армении "разбогатеть", то пусть это обеспечит. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ИС "Вести", комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что страну не пугают высокие цены на сырье в случае ухудшения связей с Россией.

"Я не могу комментировать высказывания руководителя Армении. Если он считает, что она будет богатеть, пусть обеспечит", - сказал Лавров.

Ранее на предвыборной акции в городе Гарни Пашинян заявил, что Армению не пугают высокие цены на сырье в случае ухудшения связей с Россией, так как республика планирует разбогатеть.

"Нелогично угрожать Армении, например, высокими ценами, потому что на угрозы высокими ценами есть ответ: у нас будет намного больше денег, настолько, чтобы нам это не казалось дорогим. Сегодня Армения становится "перекрестком мира" — это значит, что Армения станет страной не тысяч и миллионов, а миллиардов и триллионов", - заявил тогда Пашинян.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Россия уведомила Армению о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз.