Кроме того, Сергей Лавров заявил о готовности РФ «предпринять весь комплекс мер» для защиты Союзного государства

Глава МИД РФ обвинил Киев в попытке «втянуть» Беларусь в украинский конфликт Кроме того, Сергей Лавров заявил о готовности РФ «предпринять весь комплекс мер» для защиты Союзного государства

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Киев в попытке «втянуть» Беларусь в украинский конфликт, а также заявил о готовности РФ «предпринять весь комплекс мер» для защиты Союзного государства. Об этом российский министр заявил на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии.

Лавров назвал «хамскими» слова президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего «навести порядок» в Беларуси.

«Имею в виду хамское выступление Зеленского, требующего навести порядок на территории суверенного государства, а иначе он сам займется наведением там порядка», - сказал он.

По мнению главы МИД, это нацелено на то, «чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами».

При этом Лавров напомнил Киеву и Западу о договоре РФ и Беларуси по безопасности Союзного государства.

«В случае необходимости мы готовы принять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность Союзного государства», — подчеркнул он.

Глава МИД заявил, что Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности.

«Его параметры были обсуждены и согласованы, по большому счету, на Аляске почти год назад, когда американские переговорщики предложили свою программу, свою схему действий, и мы с этой схемой согласились. И ее реализация предполагала начало переговоров по деталям политического уже урегулирования», - отметил он.

«Но, как видите, я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось», - указал Лавров.

По мнению министра, США «вроде бы отходят от претензий на роль объективного посредника и следуют тому же курсу наращивания санкционного давления на Россию, помимо продления всех санкций [Джо] Байдена». «Уже принят немаленький пакет санкций администрации президента [США Дональда] Трампа против России», - указал он.

Лавров также сообщил, что «сегодня и Британия, и страны Евросоюза продолжают накачивать киевский режим оружием и деньгами, потворствуют его откровенно террористическим действиям».

«Европа в очередной раз становится главной угрозой для международного мира и безопасности. Брюссель вместе с Парижем, Берлином, Лондоном вновь, как и гитлеровская Германия перед Второй мировой войной, сплачивают континент под знаменами неонацизма и русофобии. На сей раз эти знамена вручают (президенту Украины Владимиру) Зеленскому, выдвинув его в авангард войны против России», - сказал он.