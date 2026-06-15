Глава МИД: РФ надеется на материализацию договоренностей между Ираном и США Ранее США и Иран заключили мирное соглашение, анонсировав открытие Ормузского пролива

Москва рассчитывает, что объявленные договоренности между Тегераном и Вашингтоном будут материализованы. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Что касается иранского конфликта, мы надеемся, что то, что было объявлено сегодня и подтверждено, будет материализовано. И что эта договоренность, как заявили и в Вашингтоне, и в Тегеране, и в Пакистане, где премьер-министр выступает посредником. Надеемся, что на этой неделе состоится уже подписание", - сказал глава российской дипломатии.

Ранее США и Иран заключили мирное соглашение, анонсировав открытие Ормузского пролива, снятие блокады и прекращение огня.

Подписание соглашения запланировано на 19 июня в Швейцарии (Женева).

Президент США Дональд Трамп подтвердил снятие военно-морской блокады Ирана и разблокировку судоходства.

В течение 60 дней после 15 июня стороны планируют детально обсуждать ядерную программу и другие аспекты.