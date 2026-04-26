Глава МИД РФ: Москва всегда открыта для контактов с США по Украине Российская позиция была изложена на переговорах на Аляске, отметил Сергей Лавров

Москва всегда открыта для контактов с американской стороной по урегулированию в Украине.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы всегда открыты для контактов. Они знают нашу позицию. Тем более эту позицию они услышали на Аляске. Она была изложена в ответ на их предложение. Уверен, что переговорная команда - господа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер это точно не забыли", - отметил министр в комментарии для журналиста "Вестей" Павла Зарубина. ​​​​​​​