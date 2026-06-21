Сергей Лавров заявил, что в ЕС «пытаются сбить» США с курса полноценного урегулирования конфликта в Украине

Глава МИД РФ: власти США «поддаются нажиму» Европы по Украине Сергей Лавров заявил, что в ЕС «пытаются сбить» США с курса полноценного урегулирования конфликта в Украине

Власти США «поддаются нажиму» Европы по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров Павлу Зарубину для ИС «Вести» в воскресенье 21 июня.

По словам министра, признаки того, что американские коллеги «начинают как-то поддаваться этому нажиму», уже были заметны какое-то время назад.

«В том числе мой коллега уважаемый Марко Рубио прямо сказал, что мы не можем быть посредниками, потому что США на стороне Украины»,- напомнил Лавров

Глава МИД РФ отметил, что в любом деле, особенно в дипломатии, главное — дела. «Не слова, слова-то мы умеем произносить, а главное — дела. Посмотрим, как эти дела будут развиваться», - сказал глава российской дипломатии.

- В ЕС «пытаются сбить» США на тактику прекращения огня для передышки ВС Украины

Власти стран Евросоюза «пытаются сбить» США с курса полноценного урегулирования конфликта в Украине на тактику немедленного прекращения огня, чтобы дать передышку ВС Украины и восстановить собственную военную промышленность, убежден Сергей Лавров.

«Пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, чтобы опять получить передышку и самим себе, чтобы их военная промышленность немножечко поднялась. И, естественно, для Владимира Зеленского, для его вооруженных сил. Так что я не удивлен, что эта линия сохраняется», - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что происходящее в Украине является «войной, развязанной Западом руками «киевского режима», который «откровенно обретает нацистские окраски», а Запад заявляет, что этот «режим» защищает европейские ценности.