«Наши совместные усилия с Румынией, Болгарией, Турцией и Украиной, например, позволили наладить поставки зерна в последние годы», - Оана Тою

Глава МИД Румынии заявила о прочном партнерстве с Турцией «в защите Черного моря» «Наши совместные усилия с Румынией, Болгарией, Турцией и Украиной, например, позволили наладить поставки зерна в последние годы», - Оана Тою

Румыния выстроила прочное партнерство с Турцией в вопросе совместного обеспечения безопасности Черного моря. Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Оана Тою, находящаяся в Анкаре для участия в 36-м саммите глав государств и правительств стран-членов НАТО.

В беседе с корреспондентом «Анадолу» глава румынской дипломатии прокомментировала саммит НАТО и отношения между Румынией и Турцией.

Тою заявила, что возвращение саммита НАТО в Турцию спустя 20 лет имеет символическое значение.

«Эта встреча имеет огромное значение, поскольку сегодня НАТО как никогда необходимо из-за своего потенциала сдерживания и коллективной обороны», — сказала она.

Глава МИД Румынии также привлекла внимание к растущему интересу в вопросе поддержки оборонной промышленности.

«Для Румынии это особенно важно, поскольку мы стремимся стать более крупным поставщиком в рамках НАТО, одновременно создавая новые рабочие места и обеспечивая экономический рост», — сказала министр.

По ее словам, Румыния установила прочное партнерство с Турцией в вопросе «совместной защиты Черного моря».

«Роль Турции и министра иностранных дел Хакана Фидана в содействии переговорам по Ближнему Востоку также получила высокую оценку в ходе наших сегодняшних встреч», — отметила Тою.

Глава МИД подчеркнула, что Румыния доверяет партнерству с Турцией в вопросах безопасности Черного моря.

«Наши совместные усилия с Румынией, Болгарией, Турцией и Украиной, например, позволили наладить поставки зерна в последние годы», — сказала она.

Тою также сообщила, что турецкие компании приняли активное участие в Форуме оборонной промышленности НАТО, который прошел в Румынии в 2025 году, представив проекты в сфере развития промышленной инфраструктуры.

По ее словам, на каждой встрече с главой МИД Хаканом Фиданом стороны обсуждают европейскую перспективу Турции.

«Будущее, которое мы видим для Турции, связано с ее европейским курсом», — подчеркнула министр.