Глава МИД Польши: у нас есть достоверная информация о том, что «РФ что-то планирует» Варшава намерена не допустить реализации этих планов - Радослав Сикорский

Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что польские власти располагают достоверной информацией о «подготовке Россией возможных провокаций» на территории Польши.

Как сообщают польские СМИ, Сикорский выступил с заявлениями по актуальной повестке на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, прошедшей в столице Польши Варшаве.

Сикорский заявил, что «Россия ведет гибридную войну против Польши и Франции».

По его словам, Москва «нацеливается на критическую инфраструктуру, организует поджоги и диверсии на железных дорогах, а также направляет группы ликвидаторов с целью убийства противников Путина».

«У нас есть достоверная информация о том, что русские что-то планируют. Открыто заявляя, что мы об этом знаем, мы хотим эффективно удержать их от подобных попыток», - сказал Сикорский, отвечая на вопрос журналиста о возможных провокациях на территории Польши.

Сикорский напомнил, что перед началом конфликта в Украине Москва, по его словам, «планировала провокации, которые должны были оправдать нападение».

«В тот период американские спецслужбы предупреждали об этом, и это заставило Россию отказаться от реализации таких провокаций», - отметил он.

Сикорский также подчеркнул, что Польша заинтересована в углублении диалога с Францией. Он сообщил, что страны сотрудничают в рамках структуры, называемой «Коалицией добровольцев», и что эта коалиция 13 июля в Париже объявит о важных решениях.