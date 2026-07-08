Глава МИД Польши: Турция обладает одной из крупнейших армий и оборонных бюджетов в НАТО Радослав Сикорский высоко оценил роль Турции в Североатлантическом альянсе

Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высоко оценил роль Турции в НАТО.

Турция располагает одной из крупнейших армий в НАТО и одним из самых высоких оборонных бюджетов, сказал министр «Анадолу» на полях проходящего в Анкаре 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО.

Сикорский отметил, что Польша и Турция уже осуществляют взаимные закупки, и призвал к расширению сотрудничества между союзниками.

Глава ведомства заявил, что Польша служит примером по оборонным расходам. Он подчеркнул, что Турция и Польша являются сильными игроками внутри альянса. «Мы — одни из первых покупателей системы Bayraktar»,- сказал Сикорский.

Говоря о деятельности Польши в сфере обороны, вице-премьер и глава МИД Польши также указал на важность извлечения уроков из войны между Россией и Украиной.

Сикорский отметил, что состоявшаяся в рамках саммита НАТО в Анкаре встреча стран «Евро-пятерки» (E5 — Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша) с участием Турции и Европейского союза была весьма продуктивной, и выразил уверенность в том, что данный формат сотрудничества «заслуживает продолжения».

