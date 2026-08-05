Глава МИД Палестины: Иерусалим столкнулся с самым опасным этапом израильских атак

Оккупированный Иерусалим столкнулся с самым опасным этапом израильских атак. Об этом заявила министр Палестины по иностранным делам и делам палестинцев за рубежом Варсен Агабекян-Шахин, выступая на министерской встрече по поддержке Иерусалима и святых мест, проходящей в столице Иордании Аммане.

Она обратила внимание на то, что одновременно с продолжающимися атаками Израиля в секторе Газа усиливаются действия и нарушения в оккупированных Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

«Иерусалим столкнулся с самым опасным этапом израильских атак», - заявила Шахин.

Призвав международное сообщество принять меры для прекращения действий и нарушений Израиля в Иерусалиме, она подчеркнула необходимость «совместного плана спасения» с четкими механизмами реализации, направленного на защиту Иерусалима и сохранение присутствия палестинцев на своей земле.

Шахин заявила, что палестинский народ в секторе Газа подвергается геноциду, и отметила, что в оккупированном Иерусалиме ускорились шаги по реализации политики незаконных поселений.

По ее словам, трагедии в Иерусалиме продолжаются уже 70 лет из-за отсутствия ответственности Израиля за его действия.

«Сегодня изменились скорость реализации этой политики и уверенность Израиля в том, что ему не придется платить за нее какую-либо политическую, дипломатическую или экономическую цену», - сказала Шахин.

Она подчеркнула, что Восточный Иерусалим является неотъемлемой частью оккупированных палестинских территорий, а любые попытки признать или легитимизировать заявленный Израилем суверенитет над Иерусалимом являются недействительными в соответствии с международным правом.

Министерская встреча по поддержке Иерусалима и святых мест проходит в Аммане с участием высокопоставленных представителей Турции, Иордании, Палестины, Египта, Пакистана, Саудовской Аравии, Катара, Индонезии, Бахрейна, Ирака, Марокко, Туниса, Алжира, Сомали и Малайзии, а также генерального секретаря Лиги арабских государств.