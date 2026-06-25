Оман поддерживает подписанный между США и Ираном меморандум о взаимопонимании, - Бадр бин Хамад аль-Бусаиди

Глава МИД Омана: соглашение по Ормузскому проливу не предусматривает платы за проход Оман поддерживает подписанный между США и Ираном меморандум о взаимопонимании, - Бадр бин Хамад аль-Бусаиди

Маскат поддерживает меморандум о взаимопонимании, подписанный между США и Ираном. Договоренности, касающиеся Ормузского пролива, не предусматривают взимания платы за проход судов. Об этом заявил министр иностранных дел Омана Бадр бин Хамад аль-Бусаиди.

Как сообщает государственное информационное агентство Омана ONA, аль-Бусаиди выступил на заседании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), состоявшемся в Манаме, столице Бахрейна.

Министр отметил, что Оман поддерживает подписанный между США и Ираном меморандум о взаимопонимании, а также подчеркнул важность достижения мира, восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе и обеспечения безопасного прохода.

Аль-Бусаиди указал, что Оман является одним из прибрежных государств Ормузского пролива и в соответствии с международным правом и Конвенцией ООН по морскому праву, несет ответственность за содействие международным усилиям по обеспечению безопасности морского судоходства.

Министр также подчеркнул, что положения, касающиеся Ормузского пролива, не предусматривают введения каких-либо сборов за проход судов.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что требование взимать плату за проход через Ормузский пролив «никогда не может быть приемлемым условием какого-либо соглашения».

– Переговоры по меморандуму между Ираном и США в Швейцарии

Первый раунд переговоров между Ираном и США, проходивших в Швейцарии при посредничестве Катара и Пакистана, завершился 21 июня.

В ходе переговоров стороны обсудили технические детали реализации меморандума о взаимопонимании, состоящего из 14 пунктов.

В совместном заявлении МИД Катара и Пакистана, выступающих посредниками, сообщалось, что стороны договорились создать комитет высокого уровня, который будет курировать политическую составляющую посреднических усилий в рамках подписанного меморандума.

Кроме того, стороны согласовали дорожную карту, предусматривающую достижение окончательного соглашения в течение 60 дней.

После завершения первого раунда переговоров Иран сообщил, что на техническом уровне удалось согласовать механизмы реализации меморандума. Также было принято решение создать рабочие группы по вопросам снятия санкций, ядерной программы, восстановления и экономического развития.