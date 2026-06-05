Глава МИД Монголии: сотрудничество с Южной Кореей углубляется до уровня стратегического партнерства Батмунхийн Батцэцэг провела встречу с министром объединения Республики Корея Чон Дон Ён

Глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг провела встречу с министром объединения Республики Корея Чон Дон Ён.

Как сообщило МОНЦАМЭ, встреча прошла на полях XI международной конференции «Улан-баторский диалог» по вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии.

Батцэцэг отметила, что отношения и сотрудничество с Республикой Корея, являющейся важным «третьим соседом» и близким партн»ром Монголии в регионе, углубляются и развиваются до уровня «стратегического партнерства».

Глава дипведомства также подчеркнула, что в рамках взаимодействия двух стран на международной и региональной аренах Республика Корея придает важное значение международной конференции «Улан-баторский диалог» и принимает в ней участие на высоком уровне.

В свою очередь, министр Чон Дон Ён отметил, что Республика Корея последовательно поддерживает и высоко оценивает вклад и инициативы Монголии в укреплении мира и безопасности в регионе.

Он также выразил стремление к дальнейшему углублению и развитию отношений и сотрудничества между двумя странами.