Михай Попшой совершает рабочий визит в Украину по приглашению главы МИД Украины Андрея Сибиги

Глава МИД Молдовы: Сопротивление украинского народа способствует безопасности всей Европы Михай Попшой совершает рабочий визит в Украину по приглашению главы МИД Украины Андрея Сибиги

Вице-премьер, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой вместе со своим коллегой Андреем Сибигой и представителями украинского дипломатического корпуса почтил в Киеве память погибших в российско-украинской войне.

Как сообщила пресс-служба молдавского внешнеполитического ведомства в понедельник, 3 августа, официальные лица посетили станцию ​​метро «Лукяновка», сильно поврежденную в результате атак, а затем отправились на площадь Независимости (Майдан Незалежности), где отдали дань уважения украинцам, погибшим на поле боя.

«Лица на портретах, выставленных здесь, на площади Независимости, напоминают нам о мужестве и преданности тех, кто защищал свою родину, о людях, пожертвовавших своими жизнями ради свободы Украины», - сказал Попшой.

Вице-премьер и глава МИД Молдовы подчеркнул, что сопротивление украинского народа способствует безопасности Республики Молдова и всей Европы.

«Эта война должна прекратиться. Мы солидарны с Украиной и остаемся едины в защите мира, свободы и права каждого народа определять свое собственное будущее », — подчеркнул он.

Михай Попшой находится с рабочим визитом в Украине по приглашению главы МИД Украины Андрея Сибиги.

Совещание послов в Киеве

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Совещание послов-2026 началось в Киеве с посещения места ударов на Лукьяновке и чествования памяти павших героев на Майдане Незалежности.

«Нас также приятно сопровождал в этом году почетный гость — вице-премьер-министр, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой», - заявил глава украинской дипломатии.

По его словам, для каждого украинского посла крайне важно воочию увидеть последствия атак и быть сильным голосом Украины в каждой столице и в каждой международной штаб-квартире.

«В этом году девиз нашей конференции сосредоточен на наших главных приоритетах: восстановлении мира и лидерстве Украины. С нетерпением ждем продуктивных и содержательных рабочих сессий», - добавил Сибига.