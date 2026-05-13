Глава МИД Литвы: членство Украины в ЕС — необходимое условие европейской безопасности

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис встретился с главой Администрации президента Украины Кириллом Будановым.

Как сообщила пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства, встреча прошла в рамках визита Буданова в Литву.

Обсуждались вопросы дальнейшей поддержки Украины, процесс интеграции Украины в Европейский союз, а также «пути давления на РФ и ее сторонников».

Будрис подчеркнул, что безопасность Украины — это вопрос безопасности всей Европы, поэтому Литва будет стремиться к тому, чтобы поддержка Украины оставалась одним из важнейших европейских приоритетов.

По словам министра, необходимо продолжать обеспечивать срочную военную и финансовую поддержку Украины, укреплять свои позиции в достижении справедливого мира и последовательно поддерживать интеграцию Украины в Европейский союз и европейскую архитектуру безопасности.

Министр подчеркнул, что членство Украины в Европейском союзе является необходимым условием европейской безопасности и стабильности. «Литва выступает за то, чтобы ЕС немедленно открыл все шесть глав переговоров с Украиной и Молдовой и установил четкую дату вступления Украины в ЕС — не позднее 2030 года. Мы по-прежнему придерживаемся последовательной позиции, согласно которой переговоры о членстве Украины в ЕС должны быть начаты и проведены одновременно с Молдовой», — заявил министр.

В ходе встречи обсуждалось сотрудничество между Литвой и Украиной в области обороны и безопасности, включая развитие совместного производства вооружений.

Будрис также решительно осудил атаку на украинскую столицу и другие города прошлой ночью, подчеркнув, что такие действия «ясно показывают, что Россия не стремится к миру». «Прекращение огня не должно превратиться в театральную паузу для кремлевской пропаганды или демонстрационных парадов. Оно должно быть направлено на защиту гражданского населения, удовлетворять потребности Украины в безопасности и стать реальным шагом к справедливому и прочному миру», — заявил министр.

Глава литовской дипломатии подчеркнул «необходимость» усиления давления на Россию – немедленного начала работы над 21-м пакетом санкций ЕС, а также усиления ограничительных мер в энергетическом и сельскохозяйственном секторах.

На встрече было подчеркнуто, что территориальная целостность Украины должна оставаться одним из главных принципов справедливого и прочного мира.