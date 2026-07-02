Ливан движется по пути установления сбалансированных отношений с Сирией на основе межгосударственных отношений в рамках принципов полного суверенитета и взаимного уважения - Раджи

Глава МИД Ливана: в отношениях с Сирией открылась новая страница, основанная на взаимном уважении и общих интересах Ливан движется по пути установления сбалансированных отношений с Сирией на основе межгосударственных отношений в рамках принципов полного суверенитета и взаимного уважения - Раджи

Министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи заявил, что в отношениях с Сирией открылась новая страница, основанная на взаимном уважении и общих интересах.

В своём заявлении, опубликованном в социальной сети, Раджи отметил, что визит министра иностранных дел Сирии Асада Хасана Шейбани в Ливан открыл новую страницу в отношениях между двумя странами, «основанную на равенстве и взаимном уважении территориальной целостности».

Министр сообщил, что в ходе переговоров Шейбани вновь подтвердил приверженность Сирии принципу невмешательства в суверенитет, независимость и внутренние дела Ливана, и отметил, что стороны продемонстрировали общую волю к развитию двусторонних отношений и укреплению сотрудничества, особенно в сферах экономики и развития.

По словам Раджи, достигнута договоренность об усилении координации в вопросах обеспечения безопасности границ и борьбы с контрабандой.

Подчеркнув, что Ливан движется по пути установления сбалансированных отношений с Сирией на основе межгосударственных отношений в рамках принципов полного суверенитета, взаимного уважения и добрососедства, глава МИД Ливана выразил уверенность, что это будет служить интересам народов обеих стран и будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе.