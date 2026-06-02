Глава МИД Кыргызстана выразил обеспокоенность санкционной политикой ЕС

Olga Keskin
02 Июнь 2026•Обновить: 02 Июнь 2026
Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев выразил обеспокоенность санкционной политикой Европейского союза, акцентировав внимание на рисках, которые односторонние ограничения несут для социально-экономической стабильности стран Центральной Азии. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в ходе встречи с федеральным министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Йоханном Вадефулом.
Как сообщает МИД Кыргызстана, в городе Нью-Йорке состоялась двусторонняя встреча министра иностранных дел Кыргызской Республики с Йоханном Вадефулом.
Кулубаев выразил обеспокоенность санкционной политикой Европейского союза, подчеркнув, что Кыргызстан, строго следуя своим международным обязательствам, поддерживает открытый и конструктивный диалог с ЕС в целях совместного предотвращения обхода санкций. «В этой связи была подтверждена готовность к равноправному и доверительному партнерству, которое, в отличие от политики санкций, является более эффективным инструментом достижения общих целей», - говорится в сообщении.
В МИД отметили, что в ходе переговоров министры подтвердили готовность к дальнейшему развитию кыргызско-германского сотрудничества, основанного на принципах взаимного уважения, равноправия и взаимной выгоды.
«Они подчеркнули важность поддержания активного политического диалога и договорились о проведении взаимных визитов на различных уровнях, что будет способствовать укреплению связей между Кыргызстаном и Германией. Отдельное внимание было уделено ключевым вопросам двусторонней повестки, прежде всего активизации сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах», - следует из публикации.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки, а также обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ и ЕС.
По итогам встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества и укреплению взаимодействия на многосторонних площадках.