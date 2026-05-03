Глава МИД Кувейта ас-Сабах совершит официальный визит в Турцию

Глава МИД Кувейта Джаррах Джабер аль-Ахмед ас-Сабах в понедельник, 4 мая, совершит официальный визит в Турцию, где встретится со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Согласно информации, полученной из источников во внешнеполитическом ведомстве Турции, Фидан обсудит с высокопоставленным гостем шаги по укреплению механизмов, созданных для вывода двусторонних отношений на более высокий уровень.

Ожидается, что глава МИД Турции подчеркнет важность сотрудничества — прежде всего в военной и оборонной сферах, а также в области связанности — в контексте текущих событий в регионе.

Хакан Фидан обратит внимание на необходимость совместных действий и укрепления концепции региональной ответственности перед лицом растущих региональных и глобальных вызовов.

Как ожидается, Фидан заявит, что Турция находится в постоянном контакте со сторонами для успешного завершения переговоров между США и Ираном, а также для скорейшего прекращения конфликта.

Он также отметит, что Кувейт — страна, которая в наибольшей степени среди государств Персидского залива подвергалась иранским атакам, — действует благоразумно, что предотвратило дальнейшее распространение конфликта.

Глава МИД Турции, как прогнозируется, вновь подчеркнет важность окончательного восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе и заявит, что Израиль продолжает политику распространения нестабильности и конфликтов в регионе.

По имеющимся данным, Фидан обратит внимание на продолжающиеся со стороны Израиля нарушения режима прекращения огня в Газе, а также на незаконные действия на Западном берегу реки Иордан, направленные на подрыв реализации решения о создании двух государств.

Предполагается, что Фидан заявит о необходимости перехода ко второму этапу реализации мирного соглашения по Газе, а также к улучшению гуманитарной ситуации и условий жизни населения эксклава. В этом контексте, как ожидается, глава МИД Турции проведет консультации по вопросам деятельности Совета мира, одним из учредителей которого являются Турция и Кувейт.

Также прогнозируется, что министр Фидан заявит, что международное сообщество не должно позволять Израилю расширять оккупацию Ливана и еще больше усугублять гуманитарный кризис.

Двусторонние отношения Турции и Кувейта

Многомерные отношения между Турцией и Кувейтом продолжают укрепляться за счет развития новых сфер сотрудничества. Две страны поддерживают тесную координацию по региональным и международным вопросам.

Стороны намерены увеличить объем товарооборота, который по итогам 2025 года превысил 1 млрд долларов, до 5 млрд долларов.

Ожидается, что после подписания соглашения о свободной торговле между Турцией и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива товарооборот и взаимные инвестиции двух сторон продолжат расти.

